Флешмоб 1990-е. Каким был Барнаул напомнил фотограф Михаил Хаустов

Это уже не первый раз, когда россияне начинают копаться в своих альбомах и выкладывать в соцсети фото своих 1990-х. В этом году волна поднялась в очередной раз и фотограф Михаил Хаустов поделился своими подборками. На многих кадрах коренные барнаульцы найдут знаменитых горожан, узнаваемые места и события. Здесь запечатлен лебедь Алеша, момент открытия памятника Пушкину, а еще модные девицы в бикини, визит Бориса Ельцина и Валерий Леонтьев без пластики. А какими было ваши 1990-е? Присоединяйтесь к флешмобу в соцсетях.