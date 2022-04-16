Фокус-покус! 6 удивительных и забавных фактов о цирке

Всемирный день цирка празднуют 16 апреля. Самые занимательные факты о «театре клоунов» — в подборке altapress.ru.

1. Примета: в цирке нельзя есть семечки. Они могут «выщелкнуть» зрителей, и зал будет заполнен на полностью.

2. Диаметр сцены в любом цирке — 13 метров. Это расстояние не перегружает спины лошадей, скачущих по кругу.

3. Первый, кто опробовал трюк «голова дрессировщика в пасти льва», — Исаак Ван Амбург. Его устрашающее выступление прошло в Лондоне в 1833 году.

4. Леонид Брежнев обожал клоунов и фокусы. Так что в московском цирке был гараж для авто политика.

5. Психологи утверждают: боязнь клоунов возникает, потому что люди подсознательно не любят тех, кто похож на них только частично. По такому же принципу появляется страх роботов.

6. В России цирк зародился в 1870-х годах. Его основали братья Никитины.