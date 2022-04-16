16 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Фокус-покус! 6 удивительных и забавных фактов о цирке

Всемирный день цирка празднуют 16 апреля. Самые занимательные факты о «театре клоунов» — в подборке altapress.ru.

Тигр в цирке
Тигр в цирке
СС0

1. Примета: в цирке нельзя есть семечки. Они могут «выщелкнуть» зрителей, и зал будет заполнен на полностью.

2. Диаметр сцены в любом цирке — 13 метров. Это расстояние не перегружает спины лошадей, скачущих по кругу.

3. Первый, кто опробовал трюк «голова дрессировщика в пасти льва», — Исаак Ван Амбург. Его устрашающее выступление прошло в Лондоне в 1833 году.

4. Леонид Брежнев обожал клоунов и фокусы. Так что в московском цирке был гараж для авто политика.

5. Психологи утверждают: боязнь клоунов возникает, потому что люди подсознательно не любят тех, кто похож на них только частично. По такому же принципу появляется страх роботов.

6. В России цирк зародился в 1870-х годах. Его основали братья Никитины.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость