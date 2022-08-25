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Жизнь

Фонтан и трубы безобразные. Мэр Барнаула раскритиковал облик площади Сахарова

Глава Барнаула Вячеслав Франк признался, что никогда не находил облик площади Сахарова «слишком презентабельным». Его слова приводит «МК на Алтае».

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула.

«Я не считал никогда, что наши баки и вообще площадь Сахарова — это что-то слишком презентабельное. Безобразный абсолютно фонтан, который должен быть украшением театра имени Шукшина, этой территории. А там трубы торчат безобразные, наверное, 1960-х годов», — заявил Вячеслав Франк.

По его оценке, главной площадкой городских праздников следует постепенно сделать другое примечательное место краевой столицы, а площадь Сахарова — развивать.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, тот самый фонтан, который Франк считает «абсолютно безобразным», планируется реконструировать.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Франк предложил в качестве новой площадки для проведения городских праздников использовать территорию «Спички».

Глава краевой столицы добавил, что о каких-то конкретных решениях сейчас речи не идет — они будут приниматься с учетом предложений барнаульцев. Следовательно, ближайшие праздники, в том числе День города, как и раньше, пройдут на площади Сахарова.

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