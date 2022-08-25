Фонтан и трубы безобразные. Мэр Барнаула раскритиковал облик площади Сахарова

Глава Барнаула Вячеслав Франк признался, что никогда не находил облик площади Сахарова «слишком презентабельным». Его слова приводит « МК на Алтае ».

«Я не считал никогда, что наши баки и вообще площадь Сахарова — это что-то слишком презентабельное. Безобразный абсолютно фонтан, который должен быть украшением театра имени Шукшина, этой территории. А там трубы торчат безобразные, наверное, 1960-х годов», — заявил Вячеслав Франк.

По его оценке, главной площадкой городских праздников следует постепенно сделать другое примечательное место краевой столицы, а площадь Сахарова — развивать.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В частности, тот самый фонтан, который Франк считает «абсолютно безобразным», планируется реконструировать.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Франк предложил в качестве новой площадки для проведения городских праздников использовать территорию «Спички».

Глава краевой столицы добавил, что о каких-то конкретных решениях сейчас речи не идет — они будут приниматься с учетом предложений барнаульцев. Следовательно, ближайшие праздники, в том числе День города, как и раньше, пройдут на площади Сахарова.