Франк назвал точное число жителей Барнаула, занимающихся дзюдо

В Барнауле с 3 по 5 июня в спорткомплексе «Победа» пройдет XVIII Международный фестиваль дзюдо в СФО. Официальное открытие состоится 4 июня в 12:00 по адресу: ул. Антона Петрова, 146 г.

По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 1200 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Санкт Петербурга, Екатеринбурга и не только.

Франк на встрече со Шкаловым подчеркнул, что дзюдо в Барнауле занимаются 2718 человек.

По словам главы Барнаула, работа по развитию спорта в городе ведется в рамках муниципальной программы.