2 июня
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Жизнь

Франк назвал точное число жителей Барнаула, занимающихся дзюдо

Глава Барнаула Вячеслава Франка встретился с вице-президентом Федерации дзюдо России Владимиром Шкаловым, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

В Барнауле с 3 по 5 июня в спорткомплексе «Победа» пройдет XVIII Международный фестиваль дзюдо в СФО. Официальное открытие состоится 4 июня в 12:00 по адресу: ул. Антона Петрова, 146 г.

По предварительным заявкам в соревнованиях примут участие более 1200 спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Монголии, Санкт Петербурга, Екатеринбурга и не только.

Франк на встрече со Шкаловым подчеркнул, что дзюдо в Барнауле занимаются 2718 человек.

По словам главы Барнаула, работа по развитию спорта в городе ведется в рамках муниципальной программы.

«За 2019−2021 годы на ремонт спортивных объектов, приобретение оборудования и спортивного инвентаря, экипировки, и строительство спортивных объектов направлено 1,095 млрд рублей. В 2022 году на эти цели предусмотрено почти 450 млн рублей. Кроме того, в рамках концессионного соглашения строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Взлетная, 2в на сумму 100,8 млн рублей», — отметил Франк.

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