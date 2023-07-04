ФСБ научилась следить за россиянами через WhatsApp и Telegram

Издание сообщает, что в ФСБ используют специальное ПО, чтобы отслеживать онлайн-активность пользователей.
Одна из таких программа способна определить, когда человек звонит и отправляет файлы через мессенджеры. Кроме того, в ФСБ могут запросто выяснить, сколькими телефонами пользуется человек и где его устройства находятся.
ПО помогает узнать местонахождение тех, с кем общается человек.
Ну и пароли пользователей тоже оказались не в безопасности. В ФСБ есть доступ и к ним.
Однако ни одна из программ для слежки не дает спецслужбам доступ к содержанию переписок в мессенджерах.
Ранее стало известно, что iPhone сотрудников "Лаборатории Касперского" заразились шпионской программой.