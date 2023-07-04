5 июля
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Жизнь

ФСБ научилась следить за россиянами через WhatsApp и Telegram

ФСБ научилась следить за жителями России через WhatsApp, Telegram и Signal, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на документы российских поставщиков технологий для спецслужб.

iPhone 14 Pro.
iPhone 14 Pro.
unsplash.com

Издание сообщает, что в ФСБ используют специальное ПО, чтобы отслеживать онлайн-активность пользователей.

Одна из таких программа способна определить, когда человек звонит и отправляет файлы через мессенджеры. Кроме того, в ФСБ могут запросто выяснить, сколькими телефонами пользуется человек и где его устройства находятся.

ПО помогает узнать местонахождение тех, с кем общается человек.

Ну и пароли пользователей тоже оказались не в безопасности. В ФСБ есть доступ и к ним.

Однако ни одна из программ для слежки не дает спецслужбам доступ к содержанию переписок в мессенджерах.

Ранее стало известно, что iPhone сотрудников "Лаборатории Касперского" заразились шпионской программой.

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