Газ для людей. На Алтае газифицирован еще один дом в рамках догазификации

Всего от жителей г. Новоалтайска принято свыше 2,8 тыс. заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры. Создана техническая возможность для подключения к сетям более 3 тыс. домовладений города.
Также участники провели заседание регионального штаба по газификации, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021−2025 гг. и догазификацией региона.
Мы подписали с Алтайским краем актуализированную пятилетнюю программу, которая предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации городов Яровое, Славгород, Рубцовск и еще 26 населенных пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. Четыре последние района газифицируются впервые. Это означает, что еще больше жителей края получат возможность принять участие в догазификации, а в их домах станет теплее и комфортнее", — отметил Сергей Густов.