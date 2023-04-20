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Жизнь

Газ для людей. На Алтае газифицирован еще один дом в рамках догазификации

В Алтайском крае состоялось подключение к газовым сетям очередного домовладения в г. Новоалтайск. В мероприятии, посвященном подключению, приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Заседание регионального штаба.
Заседание регионального штаба.
Фото предоставлено «Газпром газораспределение Барнаул».

Всего от жителей г. Новоалтайска принято свыше 2,8 тыс. заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры. Создана техническая возможность для подключения к сетям более 3 тыс. домовладений города.

Сегодня в Алтайском крае состоялось подключение к газовым сетям очередного домовладения в г. Новоалтайск.
Сегодня в Алтайском крае состоялось подключение к газовым сетям очередного домовладения в г. Новоалтайск.
Фото предоставлено «Газпром газораспределение Барнаул».

Также участники провели заседание регионального штаба по газификации, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021−2025 гг. и догазификацией региона.

Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».
Сергей Густов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз».
Фото предоставлено «Газпром газораспределение Барнаул».

Мы подписали с Алтайским краем актуализированную пятилетнюю программу, которая предполагает строительство межпоселковых газопроводов и внутрипоселковых сетей для газификации городов Яровое, Славгород, Рубцовск и еще 26 населенных пунктов в Алтайском, Зональном, Косихинском, Ребрихинском, Топчихинском, Тюменцевском и Целинном районах. Четыре последние района газифицируются впервые. Это означает, что еще больше жителей края получат возможность принять участие в догазификации, а в их домах станет теплее и комфортнее", — отметил Сергей Густов.

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