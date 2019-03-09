Где в Барнауле будут праздновать Масленицу

10 марта в Барнауле организуют множество площадок для празднования Масленицы. Блины, шашлыки, катания на лошадях, перетягивание каната и выступление творческих коллективов запланированы в парках и на площадях города, сообщает официальный сайт мэрии.

Ленинский район, площадка перед Краевым дворцом молодежи (ул. Юрина, 204в). Начало с выступления этно-культурного центра «Русь» в 12.00, затем в 14.00 программа «Масленица у ворот — заходи в хоровод».

Научный Городок, площадка перед Дворцом культуры (п. Научный городок, 31). Празднование состоится в 12.00. Здесь же организуют социальную ярмарку и концерт, подготовленный студентами Алтайского государственного института культуры.

Село Гоньба, около клуба (ул. Школьная, 12а). Начало в 13.00. Развлекательную программу представят коллективы Научногородокского клубного объединения.

Поселок Казенная Заимка, на площадке у озера по ул. Клубничная, 3. В 15.00 жители смогут принять участие в силовых конкурсах по поднятию гири, боях на подушках.

Развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость» (пр-кт Социалистический, 97). Гуляния, посвященные Масленице, начинаются с 14.00. В парке будет работать ярмарка с угощениями и подарками ручной работы. В праздничные дни будет действовать единый входной билет для безлимитного посещения аттракционов. Его стоимость — 300 рублей.

Масленица в Барнауле. 2018. Евгения Родочинская

Парк культуры и отдыха «Центральный». С 11.00 в парке будут встречать гостей блинами и горячим чаем, заработают игровые площадки: «Большие шашки», «Крестики-нолики», Турнир «Сибирский валенок», Соревнования «Снежки», «Гири». В программе конкурс на лучшее чучело.

Парк «Лесная сказка» (Энтузиастов, 10-а). Начнется праздник в 12.00. Гостей встретят традиционным масленичным разгулом с песнями и танцами, весёлыми спортивными и игровыми забавами. На главной сцене пройдут выступления народных артистов, активные игры от сказочных аниматоров. В 14.20 по традиции пройдет сожжение чучела.

Кроме того, встречать гостей блинами и забавами планируют в торговых центрах города и на других площадках. Некоторые из них заработали уже 8 марта и будут ждать гостей 9 марта в субботу.