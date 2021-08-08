Герб в тренде. Как altapress.ru размышлял о новом символе Барнаула раньше, чем власти

Скорая смена барнаульского герба за последние две недели стала одной из главных городских тем. Между тем, altapress.ru размышлял об осовременивании символа краевой столицы еще прошлой осенью. Предлагаем вспомнить, о чем мы писали то ли в шутку, то ли всерьез.

Важнейшая отрасль народного хозяйства — промышленность — в Алтайском крае оказала настолько сильное влияние на жизнь региона, что ее символы перенесли на гербы наших городов. Шахты, горы, печи, тракторы и не только — все это стало бессмертным. Однако им на смену пришли новые символы, с которыми города сегодня ассоциируются актуальнее, чем, например, Барнаул с сереброплавильной печью.

Барнаул

От печи каменной до кружки стеклянной

Герб Барнаула имеет форму щита. На голубом фоне среди серебряных горных пород на зеленой траве расположена дымящаяся красная доменная печь с золотым огнем внутри, означающим плавление. Над печью изображен белый скачущий конь — символ основной транспортной силы, который означает движение вперед и преодоление препятствий.

История , которая подвела…

Барнаульский сереброплавильный завод проработал до 1893 года — и был закрыт в связи со снижением объемов выплавки и стоимости металла. Позднее в его помещениях разместили лесопильный завод, а в 1942 году развернули эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которую в феврале 1998-го признали банкротом.

Настоящие гербы городов Алтайского края. Altapress.ru.

Последнюю спичку там выпустили в 2001 году. Сегодня памятник градостроительства и архитектуры, несмотря на попытки восстановления и реновации, находится в плачевном состоянии.

При этом в последние годы Барнаул, потеряв мощную старую промышленность, пережил настоящий бум строительства торговых центров. Сегодня их общая площадь, наверное, уже перевалила за миллион квадратных метров, что нашло свое отражение в коротких притчах: «Скоро будем жить в торговых центрах». Еще одна особенность нынешнего Барнаула — обилие пивных магазинов, в которых выручка доходит до «промышленных» масштабов.

Что касается белого коня, то он также перестал быть символом основной транспортной силы.

Альтернативный герб Барнаула. Altapress.ru.

Новый герб

Сломанная пополам горящая спичка среди торговых центров и кружка пива.

Бийск

Кстати, на фоне разговоров о смене герба Барнаула пошли разговоры и об осовременивании главного символа Бийска. Вот что писала наша редакция о гербе алтайского наукограда.

Новый оплот науки вокруг старой крепости

Герб Бийска имеет форму щита и разделен на две равные части по горизонтали. В верхней части на зеленом фоне изображена скачущая в левую сторону белая лошадь. В нижней на голубом фоне — горная шахта на золотой горе.

Альтернативные гербы городов Алтайского края. Altapress.ru.

История , которая подвела…

Герб Бийску пожаловали именным указом императора Александра I в 1804 году. Изображение шахты появилось только потому, что в то время это был уездный город, относившийся к Алтайскому горному округу (Императорская канцелярия Колывано-Воскресенских горных заводов). На самом же деле рудники здесь масштабно не разрабатывали. А присутствие лошади объясняется тем, что округ формально находился в составе Томской губернии, так что белый конь на зеленом фоне — это отсыл к гербу губернского города Томска (наместнический).

Естественно, Бийску уже давно требуется свой герб, который не собирал бы в себе чужие элементы, а стал родным — с точки зрения истории города, который был крепостью, потом стал городом, потом — селом, после вновь городом, потом еще раз селом, а после опять городом.

Сегодня Бийск как один из научных и промышленных центров Южной Сибири имеет статус наукограда. В городе расположен крупнейший российский производитель биологически активных добавок «Эвалар» и два предприятия, производящие взрывчатые вещества.

Альтернативный герб Бийска. Altapress.ru.

Новый герб

Гора из раскрытых книг со взрывом на самой верхушке и проплывающий над ней энергетический батончик для похудения.

Размышления о возможности изменения гербов всех городов Алтая читайте в материале altapress.ru «Проблематика эмблематики. Как бы могли выглядеть гербы городов Алтайского края в современных реалиях».