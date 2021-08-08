Герб в тренде. Как altapress.ru размышлял о новом символе Барнаула раньше, чем власти

Важнейшая отрасль народного хозяйства — промышленность — в Алтайском крае оказала настолько сильное влияние на жизнь региона, что ее символы перенесли на гербы наших городов. Шахты, горы, печи, тракторы и не только — все это стало бессмертным. Однако им на смену пришли новые символы, с которыми города сегодня ассоциируются актуальнее, чем, например, Барнаул с сереброплавильной печью.
Барнаул
От печи каменной до кружки стеклянной
Герб Барнаула имеет форму щита. На голубом фоне среди серебряных горных пород на зеленой траве расположена дымящаяся красная доменная печь с золотым огнем внутри, означающим плавление. Над печью изображен белый скачущий конь — символ основной транспортной силы, который означает движение вперед и преодоление препятствий.
История, которая подвела…
Барнаульский сереброплавильный завод проработал до 1893 года — и был закрыт в связи со снижением объемов выплавки и стоимости металла. Позднее в его помещениях разместили лесопильный завод, а в 1942 году развернули эвакуированную из Гомельской области спичечную фабрику, которую в феврале 1998-го признали банкротом.
Последнюю спичку там выпустили в 2001 году. Сегодня памятник градостроительства и архитектуры, несмотря на попытки восстановления и реновации, находится в плачевном состоянии.
При этом в последние годы Барнаул, потеряв мощную старую промышленность, пережил настоящий бум строительства торговых центров. Сегодня их общая площадь, наверное, уже перевалила за миллион квадратных метров, что нашло свое отражение в коротких притчах: «Скоро будем жить в торговых центрах». Еще одна особенность нынешнего Барнаула — обилие пивных магазинов, в которых выручка доходит до «промышленных» масштабов.
Что касается белого коня, то он также перестал быть символом основной транспортной силы.
Новый герб
Сломанная пополам горящая спичка среди торговых центров и кружка пива.
Бийск
Кстати, на фоне разговоров о смене герба Барнаула пошли разговоры и об осовременивании главного символа Бийска. Вот что писала наша редакция о гербе алтайского наукограда.
Новый оплот науки вокруг старой крепости
Герб Бийска имеет форму щита и разделен на две равные части по горизонтали. В верхней части на зеленом фоне изображена скачущая в левую сторону белая лошадь. В нижней на голубом фоне — горная шахта на золотой горе.
История, которая подвела…
Герб Бийску пожаловали именным указом императора Александра I в 1804 году. Изображение шахты появилось только потому, что в то время это был уездный город, относившийся к Алтайскому горному округу (Императорская канцелярия Колывано-Воскресенских горных заводов). На самом же деле рудники здесь масштабно не разрабатывали. А присутствие лошади объясняется тем, что округ формально находился в составе Томской губернии, так что белый конь на зеленом фоне — это отсыл к гербу губернского города Томска (наместнический).
Естественно, Бийску уже давно требуется свой герб, который не собирал бы в себе чужие элементы, а стал родным — с точки зрения истории города, который был крепостью, потом стал городом, потом — селом, после вновь городом, потом еще раз селом, а после опять городом.
Сегодня Бийск как один из научных и промышленных центров Южной Сибири имеет статус наукограда. В городе расположен крупнейший российский производитель биологически активных добавок «Эвалар» и два предприятия, производящие взрывчатые вещества.
Новый герб
Гора из раскрытых книг со взрывом на самой верхушке и проплывающий над ней энергетический батончик для похудения.
Размышления о возможности изменения гербов всех городов Алтая читайте в материале altapress.ru «Проблематика эмблематики. Как бы могли выглядеть гербы городов Алтайского края в современных реалиях».