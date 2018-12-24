Гидроэнергетики опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Сотрудники Бурейской ГЭС опровергли сообщение о падении метеорита в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости . Ранее предполагалось, что часть сопки, которая перекрыла русло реки Бурея, обрушилась из-за падения космического тела.

По мнению гидроэнергетиков, обрушение сопки связано со сходом оползня. «Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали. У нас локальная сейсмологическая сеть в районе ГЭС, картинка по станциям ровная», — сказал специалист по связям с общественностью «Бурейской ГЭС» Ярослав Коршунов.

Слух о возможном падении метеорита запустил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Ранее на YouTube появилось видео с места обрушения сопки.

Протяженность насыпи на реке Бурея составила 40 метров. Перекрытие реки грозит затоплением ближайшим поселкам.