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24 декабря
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Гидроэнергетики опровергли падение метеорита в Хабаровском крае

Сотрудники Бурейской ГЭС опровергли сообщение о падении метеорита в Хабаровском крае, сообщает РИА Новости. Ранее предполагалось, что часть сопки, которая перекрыла русло реки Бурея, обрушилась из-за падения космического тела.

Место обрушения сопки на реке Бурея.
Место обрушения сопки на реке Бурея.
Скриншот видео канала "Хабаровский край сегодня" на youtube.com

По мнению гидроэнергетиков, обрушение сопки связано со сходом оползня. «Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали. У нас локальная сейсмологическая сеть в районе ГЭС, картинка по станциям ровная», — сказал специалист по связям с общественностью «Бурейской ГЭС» Ярослав Коршунов.

Слух о возможном падении метеорита запустил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов. Ранее на YouTube появилось видео с места обрушения сопки.

Протяженность насыпи на реке Бурея составила 40 метров. Перекрытие реки грозит затоплением ближайшим поселкам.

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