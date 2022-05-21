21 мая
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Жизнь

Гидрометцентр предупредил об «опасном солнце» в Сибири

Повышенный уровень ультрафиолетового излучения в ближайшие четыре дня ожидается в регионах Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Солнце.
Солнце.
unsplash.com

Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце — индекс ультрафиолета не связан с температурой.

«В Черноземных областях, Сибири, например, он (индекс ультрафиолета, — прим. ред) будет приличным», — рассказала специалист.

Относительно спокойная обстановка с ультрафиолетовым излучением в ближайшее время будет в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

Чем больше значение УФ-индекса, тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз человека. Заметный рост заболеваемости раком кожи людей со светлой кожей всем мире в значительной степени связывают с чрезмерным воздействием солнечного УФ-излучения.

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