Гидрометцентр предупредил об «опасном солнце» в Сибири

Даже несмотря на прохладную погоду, нужно быть уже осторожным на солнце — индекс ультрафиолета не связан с температурой.
«В Черноземных областях, Сибири, например, он (индекс ультрафиолета, — прим. ред) будет приличным», — рассказала специалист.
Относительно спокойная обстановка с ультрафиолетовым излучением в ближайшее время будет в Уральском, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.
Чем больше значение УФ-индекса, тем выше потенциальная опасность для кожи и глаз человека. Заметный рост заболеваемости раком кожи людей со светлой кожей всем мире в значительной степени связывают с чрезмерным воздействием солнечного УФ-излучения.