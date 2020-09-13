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Жизнь

Гидрометцентр предупредил регионы об аномальном похолодании

17 сентября жителей регионов Центрального федерального округа ждет всплеск тепла, а потом аномальное похолодание, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Осень. Уют.
Осень. Уют.
СС0

Дневные температуры в центральной России будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов, цитирует Вильфанд ТАСС.

В Алтайском крае же пока идет потепление, на носу «бабье лето», а жители края ринулись на шашлыки.

14 сентября синоптики Алтайского ЦГМС прогнозируют днем до +26 градусов, без осадков.

10 сентября в селе Ташанта Республики Алтай прошел сильнейший снегопад с метелью. Пользователи соцсетей рассказали, что видели снег и в других районах республики, правда, не в таком количестве.

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