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Жизнь

Глава алтайского фонда капремонта Александр Пономарев ушел в отставку

Глава Фонда капремонта Алтайского края Александр Пономарев ушел в отставку, сообщает региональный минстрой.

Александр Пономарев.
Александр Пономарев.
Анна Зайкова

Пономарева освободили от должности, свой пост он покинет 19 января.

«Действие договора с руководителем РО Алтайского края „Фонд капитального ремонта МКД“ Александром Пономаревым прекращается с 19 января текущего года», — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности гендиректора организации назначен Сергей Горяев — до назначения на конкурсной основе нового руководителя.

Предположительно, отставка может быть связана с интересом правоохранителей к Пономареву. Напомним, в ноябре 2021 года полиция проверяла продажу по заниженной стоимости машины, принадлежащей Фонду.

Автомобиль Toyota Corolla 2014 года выпуска с пробегом 200 тыс. километров продали за 361 тыс. рублей. Хотя, по оценке эксперта, рыночная стоимость — 749,25 тыс. рублей.

После продажи машину перепродали сначала одному физлицу, а затем другому. В итоге транспорт достался родственнице Пономарева.

Ранее altapress.ru рассказал, почему в краевом фонде капремонта дефицит достиг 105 млн рублей.

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