Глава Барнаула попросил «Сбербанк» посодействовать покупке новых автобусов

Встреча прошла 18 февраля. В рамках беседы обсудили участие Сбера в проекте по закупке автобусов большой вместимости для Барнаула.

По словам Франка, сегодня изношенность подвижного состава общественного транспорта составляет более 80%.

«Мы получаем большое количество жалоб от горожан по состоянию автобусного парка, и эти замечания справедливы. Эту ситуацию необходимо менять. Сегодня мы изучаем возможность закупки автобусов большой вместимости, в том числе через лизинговые программы», — подчеркнул Франк.

Милютин отметил, что банк готов оказать содействие в решении данного вопроса и направит свои предложения для рассмотрения в администрацию города.

Ранее сообщили, что барнаульские перевозчики купили подержанные автобусы для обновления устаревшего автопарка.

Накануне Барнаулу, Бийску и Рубцовску выделили 1 млрд рублей на покупку 14 новых трамваев и 10 троллейбусов.