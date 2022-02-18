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Жизнь

Глава Барнаула попросил «Сбербанк» посодействовать покупке новых автобусов

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочую встречу с управляющим Алтайским отделением ПАО «Сбербанк» Антоном Милютиным, сообщает мэрия города.

Вячеслав Франк и Антон Милютин, управляющим алтайским отделением «Сбербанка».
Вячеслав Франк и Антон Милютин, управляющим алтайским отделением «Сбербанка».
barnaul.org.

Встреча прошла 18 февраля. В рамках беседы обсудили участие Сбера в проекте по закупке автобусов большой вместимости для Барнаула.

По словам Франка, сегодня изношенность подвижного состава общественного транспорта составляет более 80%.

«Мы получаем большое количество жалоб от горожан по состоянию автобусного парка, и эти замечания справедливы. Эту ситуацию необходимо менять. Сегодня мы изучаем возможность закупки автобусов большой вместимости, в том числе через лизинговые программы», — подчеркнул Франк.

Милютин отметил, что банк готов оказать содействие в решении данного вопроса и направит свои предложения для рассмотрения в администрацию города.

Ранее сообщили, что барнаульские перевозчики купили подержанные автобусы для обновления устаревшего автопарка.

Накануне Барнаулу, Бийску и Рубцовску выделили 1 млрд рублей на покупку 14 новых трамваев и 10 троллейбусов.

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