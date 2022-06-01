1 июня
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Жизнь

Глава Гидрометцентра спрогнозировал аномальные осадки в Алтайском крае

Аномальные осадки ожидаются в июне в Алтайском крае, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишут «Известия».

Летний дождь.
Летний дождь.
Михаил Хаустов

Также аномальные осадки выпадут в Архангельской области, Коми, Ямало-Ненецком автономном округе и на юге Новосибирской области. Но в этом нет ничего плохого, отметил Вильфанд.

«У многих создается впечатление, что дожди летом — это плохая погода. Но нужно помнить, что лето — самый дождливый сезон на всей территории России. Так что осадки летом — это нормально и естественно», — пояснил специалист.

В целом в июне россиян ждет теплая погода. Во многих регионах возможно превышение температурной нормы.

«Северо-Западный федеральный округ, юг европейской части, Краснодарский край, юг Черноземья и юг Приволжского федерального округа — здесь везде среднемесячная температура в июне выше нормы. Также она прогнозируется выше нормы на северной половине азиатской части страны», — говорит Вильфанд.

Около и ниже нормы температура в первый летний месяц ожидается на юге Западной Сибири, в Хабаровском и Приморском краях.

Нехватка осадков будет наблюдаться на Ставрополье, в Астраханской, Волгоградской областях, Калмыкии, Якутии и на Чукотке.

Напомним, что дождливая погода придет в Алтайский край на смену жаре в первых же числах июня.

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