Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 октября 9°C

Глава Кузбасса направил соболезнования жителям Алтайского края

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев направил телеграмму на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко со словами соболезнования по поводу трагического ДТП в Топчихинском районе. Текст сообщения опубликовала пресс-служба краевого правительства.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

«От имени всех жителей Кузбасса и меня лично примите глубокие соболезнования связи со смертельным ДТП на трассе „Барнаул — Рубцовск“ 26 октября. В результате лобового столкновения погибли люди, среди которых был ребенок, участники фольклорного ансамбля „Сударушки“. Трагическая авария унесла жизни восьми человек, оборвала их мечты, надежды и планы на будущее, принесла горе и слезы в их семьи.

Эта беда глубокой болью отозвалась в наших сердцах, не оставила кузбассовцев равнодушными. Прошу передать соболезнования, слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — отмечается в телеграмме от главы Кузбасса.

Как стало известно ранее, четверо пострадавших в аварии находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации Краевой больницы скорой медицинской помощи. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое — в хирургическом отделении Алейской ЦРБ.

28 октября в Алейском районе объявили день траура.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
ДТП в Топчихинском районе Алтайского края.
Инцидент Барнаул

Как ранее сообщал altapress.ru, утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

После ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость