Глава Кузбасса направил соболезнования жителям Алтайского края

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев направил телеграмму на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко со словами соболезнования по поводу трагического ДТП в Топчихинском районе. Текст сообщения опубликовала пресс-служба краевого правительства.

«От имени всех жителей Кузбасса и меня лично примите глубокие соболезнования связи со смертельным ДТП на трассе „Барнаул — Рубцовск“ 26 октября. В результате лобового столкновения погибли люди, среди которых был ребенок, участники фольклорного ансамбля „Сударушки“. Трагическая авария унесла жизни восьми человек, оборвала их мечты, надежды и планы на будущее, принесла горе и слезы в их семьи. Эта беда глубокой болью отозвалась в наших сердцах, не оставила кузбассовцев равнодушными. Прошу передать соболезнования, слова поддержки родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Весь Кузбасс переживает и скорбит вместе с вами», — отмечается в телеграмме от главы Кузбасса.

Как стало известно ранее, четверо пострадавших в аварии находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации Краевой больницы скорой медицинской помощи. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое — в хирургическом отделении Алейской ЦРБ.

28 октября в Алейском районе объявили день траура.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края. Инцидент Барнаул

Как ранее сообщал altapress.ru, утром 26 октября в Топчихинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Nissan и микроавтобуса Fiat Ducato, который перевозил в Барнаул для участия в фестивале «Люди серебряного возраста» фольклорную группу «Сударушка» из села Кабаково.

В результате ДТП погибли и скончались от полученных травм восемь человек, один из них — ребенок. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Nissan, выехавший на встречную полосу.

После ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело.