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Жизнь

Глава Тувы второй раз заболел COVID-19 и записал видео: «К этой болезни относитесь с презрением»

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео из больницы, где он второй раз лежит с подтвержденным коронавирусом.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
vk.com/karaool.

Кара-оол объяснил, что видео он записал для того, чтобы жителей республики «не кормили слухами», а также «не спешили хоронить» его самого.

«Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. И опять я здесь — в инфекционной больнице, опять COVID-19 — во второй раз заболел, но, как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь. Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к ней надо относиться с презрением», — отметил глава Тувы.


Шолбан Валерьевич подчеркнул, что никогда не прогибался перед болезнью и «личным примером старался увлечь власти Тувы на насущные вопросы сложного времени».

«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам и иммунитету — после первого заражения. Кто-то поспешил злословить об этом. Берегите себя, поддерживайте друг друга!" — обратился Кара-оол к народу.

Напомним, первый раз о своем заражении глава Тувы рассказал 25 мая. Тогда он отметил, что «человек ухудшается и может превратиться в труп». Позже он сообщил об улучшении здоровья и вспомнил про скифов.

Накануне Кара-оол показал на видео, как драться против двух желтых палок.

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