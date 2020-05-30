Подхвативший коронавирус глава Тывы рассказал об улучшении здоровья и вспомнил про скифов

«Чувствую себя относительно хорошо, намного легче стало дышаться, голова уже не так болит. Надеюсь, что совсем скоро сдам анализы и они будут позитивными. До тех пор под удар не имею права никого ставить», говорит руководитель сибирского региона.
Это уже второй видеопост главы республики. Ранее он сообщил из больницы, что коронавирус — это очень страшная зараза.
«Она задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то лежит сейчас в реанимации. Но врачи молодцы. У нас все хорошо здесь», — сказал глава республики.
А 30 мая он сделал еще один интересный пост, в котором призвал народ к терпению, а мужчин — к труду.
Шолбан Кара-оол,
глава республики Тыва:
Я верю в глубокие основательные корни своего народа! Мы бы не сохранились через века как этнос, если бы были лентяями и преступниками. В генах каждого тувинца течёт благородная кровь. Скифы, Гунны, Тюрки, Монголы, Великая Россия! Встрепенемся Мужики! Пора за труд взяться! Позади Вас ваши семьи, близкие Вам люди — ждут шага от главы семьи!
Руководитель Тывы — один из немногих заболевших коронавирусом российских политиков, который регулярно сообщает о своем самочувствии и общается с жителями своего региона.