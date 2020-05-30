Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 мая 23°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Подхвативший коронавирус глава Тывы рассказал об улучшении здоровья и вспомнил про скифов

Глава республики Шолбан Кара-оол рассказал в своих аккаунтах в соцсетях о том, что ему стало лучше. Ободряющий пост он сделал 28 мая самостоятельно.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол.
vk.com/karaool.

«Чувствую себя относительно хорошо, намного легче стало дышаться, голова уже не так болит. Надеюсь, что совсем скоро сдам анализы и они будут позитивными. До тех пор под удар не имею права никого ставить», говорит руководитель сибирского региона.

Это уже второй видеопост главы республики. Ранее он сообщил из больницы, что коронавирус — это очень страшная зараза.

«Она задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то лежит сейчас в реанимации. Но врачи молодцы. У нас все хорошо здесь», — сказал глава республики.

А 30 мая он сделал еще один интересный пост, в котором призвал народ к терпению, а мужчин — к труду.

Шолбан Кара-оол,
глава республики Тыва:

Я верю в глубокие основательные корни своего народа! Мы бы не сохранились через века как этнос, если бы были лентяями и преступниками. В генах каждого тувинца течёт благородная кровь. Скифы, Гунны, Тюрки, Монголы, Великая Россия! Встрепенемся Мужики! Пора за труд взяться! Позади Вас ваши семьи, близкие Вам люди — ждут шага от главы семьи!

Руководитель Тывы — один из немногих заболевших коронавирусом российских политиков, который регулярно сообщает о своем самочувствии и общается с жителями своего региона.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость