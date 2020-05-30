Подхвативший коронавирус глава Тывы рассказал об улучшении здоровья и вспомнил про скифов

Глава республики Шолбан Кара-оол рассказал в своих аккаунтах в соцсетях о том, что ему стало лучше. Ободряющий пост он сделал 28 мая самостоятельно.

«Чувствую себя относительно хорошо, намного легче стало дышаться, голова уже не так болит. Надеюсь, что совсем скоро сдам анализы и они будут позитивными. До тех пор под удар не имею права никого ставить», говорит руководитель сибирского региона.

Это уже второй видеопост главы республики. Ранее он сообщил из больницы, что коронавирус — это очень страшная зараза.

«Она задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то лежит сейчас в реанимации. Но врачи молодцы. У нас все хорошо здесь», — сказал глава республики.

А 30 мая он сделал еще один интересный пост, в котором призвал народ к терпению, а мужчин — к труду.

Шолбан Кара-оол,

глава республики Тыва:

Я верю в глубокие основательные корни своего народа! Мы бы не сохранились через века как этнос, если бы были лентяями и преступниками. В генах каждого тувинца течёт благородная кровь. Скифы, Гунны, Тюрки, Монголы, Великая Россия! Встрепенемся Мужики! Пора за труд взяться! Позади Вас ваши семьи, близкие Вам люди — ждут шага от главы семьи!

Руководитель Тывы — один из немногих заболевших коронавирусом российских политиков, который регулярно сообщает о своем самочувствии и общается с жителями своего региона.