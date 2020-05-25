«Человек ухудшается и может превратиться в труп»: глава Тувы рассказал о своем заражении коронавирусом

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал видео из больницы, где он лежит с подтвержденным коронавирусом.

Кара-оол отметил, что власти республики знали об опасности новой инфекции, но не испугались, потому что «кто-то должен работать».

«Здесь в больнице сейчас лежат кроме меня председатель администрации Танды, Улухема. Есть наши подчиненные. Зараза очень страшная, задевает многие стороны здоровья. Голова очень болит, у кого-то воспаление легких, кто-то лежит сейчас в реанимации. Но врачи молодцы. У нас все хорошо здесь», — рассказал глава региона и показал свою палату с койками.

Он подчеркнул, что попробует из больницы дистанционно руководить Тувой.

Также он предупредил, что не будет извещать жителей региона новостями о своем здоровье, чтобы не портить настроение людям.