В 16 городах России предложили ввести налог на крупных собак и повальную стерилизаию питомцев

Инициатором изменений в закнодательстве выступила Бурятия, где в последний год произошло множество трагических случаев нападения бездомных собак на беззащитных детей, женщин и пенсионеров. В том числе со смертельным исходом.
Бурятов также поддержали благополучные города-миллионники — Нижний Новгород, Казань, Калининград, а также частично поддержали в Магадане, Перми, Мурманске, Ульяновске и Самаре.
Напомним: мэрия Улан-Удэ попросила коллег оценить предложения по изменению закона об ответственном обращении с животными. В частности предлагается введение налога на содержание собак, обязательная их стерилизация, запрет на кормление бездомных животных, получение согласия 75% соседей на содержание крупных собак. Кроме того, предлагается ввести предписание для юрлиц «обеспечивать крышки на своих мусорных баках».
Многие депутаты российских городов поддержали эти инициативы. Барнаульские депутаты на данную тему нигде открыто пока не высказывались. Хотя случаи нападения агрессивных животных на людей происходят и в Алтайском крае.
Если инициатива Бурятии будет одобрена на всех уровнях, то для начала изменение законодательства произойдет в Улан-Удэ.