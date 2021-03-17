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Жизнь

В 16 городах России предложили ввести налог на крупных собак и повальную стерилизаию питомцев

Городские чиновники и общественники 16 городов России предложили ввести обязательную стерилизацию домашних питомцев, пишет газета «Известия».

Бездомные собаки в Барнауле.
Бездомные собаки в Барнауле.
Лидия Соколова

Инициатором изменений в закнодательстве выступила Бурятия, где в последний год произошло множество трагических случаев нападения бездомных собак на беззащитных детей, женщин и пенсионеров. В том числе со смертельным исходом.

Бурятов также поддержали благополучные города-миллионники — Нижний Новгород, Казань, Калининград, а также частично поддержали в Магадане, Перми, Мурманске, Ульяновске и Самаре.

Напомним: мэрия Улан-Удэ попросила коллег оценить предложения по изменению закона об ответственном обращении с животными. В частности предлагается введение налога на содержание собак, обязательная их стерилизация, запрет на кормление бездомных животных, получение согласия 75% соседей на содержание крупных собак. Кроме того, предлагается ввести предписание для юрлиц «обеспечивать крышки на своих мусорных баках».

Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

Многие депутаты российских городов поддержали эти инициативы. Барнаульские депутаты на данную тему нигде открыто пока не высказывались. Хотя случаи нападения агрессивных животных на людей происходят и в Алтайском крае.

Если инициатива Бурятии будет одобрена на всех уровнях, то для начала изменение законодательства произойдет в Улан-Удэ.

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