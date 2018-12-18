Главный нарколог рассказал, какой напиток «не ударит по печени» в новогоднюю ночь

По мнению эксперта, оно нанесет наименьший вред организму.
«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки», — сказал он.
Сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень, уточнил врач. «Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже», — пояснил Брюн, пишет bfm.ru.
Он отметил, что выпивать ночью очень вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в ночное время, что приводит к повышению алкогольного токсикоза.