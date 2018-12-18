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Жизнь
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Главный нарколог рассказал, какой напиток «не ударит по печени» в новогоднюю ночь

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что в новогоднюю ночь, выбирая алкогольные напитки, следует отдать предпочтение белому сухому вину, пишет РИА Новости.

Алкоголь. Бокалы.
Алкоголь. Бокалы.
СС0.

По мнению эксперта, оно нанесет наименьший вред организму.

«Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени. Главное — не пить крепкие напитки», — сказал он.

Сладкий алкоголь наиболее вреден для здоровья, так как увеличивается нагрузка на печень, уточнил врач. «Алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях друг с другом, поэтому алкоголь будет перерабатываться еще хуже», — пояснил Брюн, пишет bfm.ru.

Он отметил, что выпивать ночью очень вредно для здоровья, потому что печень хуже перерабатывает алкоголь в ночное время, что приводит к повышению алкогольного токсикоза.

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