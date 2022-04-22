Главный врач поликлиники № 14 Дмитрий Денисов примет участие в праймериз «Единой России»

Главный врач Барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Барнаульскую городскую Думу. Свое решение стать муниципальным депутатом он объясняет желанием повлиять на ситуацию с кадрами в здравоохранении.

«Так получилось, что вся моя профессиональная деятельность связана с выводом того или иного медицинского учреждения из кризиса. В поликлинике N7, где я работал, пришлось с нуля внедрять цифровые технологии в процесс оказания услуг, решать проблему с укомплектованностью кадрами. По аналогичному пути сейчас идет и поликлиника N14. Поэтому меня есть конкретные предложения по улучшению состоянию первичного звена здравоохранения», — отметил Дмитрий Денисов.

По его словам, за последний год в самую крупную поликлинику Барнаула пришли порядка 30 врачей. Это рекордные цифры для медицинского учреждения (в 2020 году приняли 18 врачей, в 2019 — всего 8). В основном речь идет об узких специалистах — сразу 16 медиков были трудоустроены по своему профилю. Принять больше в настоящее время в медицинском учреждении уже не могут — не позволяют существующие площади. Однако новых специалистов здесь все равно ждут — уже в новом, строящемся корпусе.

Главной проблемой для поликлиники N14 долгое время считалась острая нехватка кадров. На 75 тысяч прикрепленного взрослого населения было лишь по одному специалисту узкого профиля. Но благодаря правильной кадровой политике, сейчас здесь расширена узкая служба за счет врачей эндокринологов, неврологов, хирургов и онкологов. Удалось привлечь несколько молодых терапевтов. Кроме того, с приходом новых фельдшеров получилось объединить взрослую и детскую неотложку. Это позволило более оперативно оказывать помощь пациентам на дому.

«Мы изначально ориентировались на привлечение в коллектив новых кадров. Я убежден, что многие сложности в поликлинике — большие очереди, недоступность записи — возникают как раз из-за дефицита специалистов. Один из примеров — это постоянное скопление пациентов возле кабинетов сдачи крови. Сначала ввели туда талоны по времени и так смогли немного разгрузить очередь. Затем нашли двух новых медицинских сестер и проблема сразу же решилась за счет открытия третьего процедурного кабинета. Теперь огромных очередей на сдачу крови нет», — рассказал Денисов.

Главный врач не отрицает: медицинскому учреждению по-прежнему не хватает терапевтов, среднего персонала. Солидное число вакансий уже открыто в строящуюся поликлинику. И их нужно заполнять: запланированное современное оборудование не должно простаивать. Чтобы повлиять на ситуацию он принял решение об участии в предварительном голосовании «Единой России».