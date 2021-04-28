Главврачу главного ковидного госпиталя Барнаула дали звание заслуженного работника здравоохранения

Также награды, медали Луки Крымского, получили заведующий отделением анестезиологии-реанимации Евгений Коростелев и заведующий отделением реанимации для больных пульмонологического профиля Максим Бухтояров.
Награды по указу президента за вклад борьбу с коронавирусом и самоотверженность при исполнении профессионального долга получили и другие медики из разных учреждений здравоохранения края, в том числе из Бийска и Рубцовска.
Горбольница № 5 Барнаула (в народе — больница РТП) стала главным ковидным госпиталем, первой приняв на себя удар пандемии в 2020 году.
Ранее altapress.ru вспоминал, как Алтайский край боролся с коронавирусом.