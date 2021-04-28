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Жизнь

Главврачу главного ковидного госпиталя Барнаула дали звание заслуженного работника здравоохранения

Главному врачу Горбольницы № 5 Барнаула Ирине Вильгельм присвоили почетное звание заслуженного работника здравоохранения. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина от 27 апреля.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Также награды, медали Луки Крымского, получили заведующий отделением анестезиологии-реанимации Евгений Коростелев и заведующий отделением реанимации для больных пульмонологического профиля Максим Бухтояров.

Награды по указу президента за вклад борьбу с коронавирусом и самоотверженность при исполнении профессионального долга получили и другие медики из разных учреждений здравоохранения края, в том числе из Бийска и Рубцовска.

Горбольница № 5 Барнаула (в народе — больница РТП) стала главным ковидным госпиталем, первой приняв на себя удар пандемии в 2020 году.

Ранее altapress.ru вспоминал, как Алтайский край боролся с коронавирусом.

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