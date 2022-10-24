«Гора упадет с плеч». Барнаульский астропсихолог рассказала, что ожидать от недели

«Время затмения, перезагрузки. Не торопитесь действовать, следите за самочувствием. Начало недели — для отдыха и уединения. Пожалуй, только четверг и пятница подойдут для того, чтобы решать важные дела», — такой вердикт выносит барнаульский астропсихолог Светлана Черемисина. Что измениться в нашей жизни на этой неделе — в материале altapress.ru .

Удача не покинет

Гора упадет с плеч Козерогов, однако непредвиденные обстоятельства могут нарушить их планы, говорит Светлана Черемисина. Скоро препятствия уйдут с пути.

Удача не покинула и Рыб, которым сейчас не стоит суетиться. «Ваши враги, сами того не желая, помогут вам распутать трудности ситуации», — говорит астропсихолог.

Побыть наедине с собой предстоит Весам. «Адекватного восприятия действительности вам сейчас не стоит от себя ожидать», — отмечает Черемисина. Прислушаться к внутреннему голосу она рекомендует Овнам: «Не требуйте от себя подвигов. У вас появятся новые идеи для начинаний. На отношения с партнером тоже посмотрите по-новому».

Жизнь в автопилоте

Специалист советует не брать кредиты и не уходить в работу с головой Тельцам. Сейчас и важно уделять внимание сигналам тела.

Заняться своим здоровьем следует также Скорпионам и Львам. А Девам — тщательнее следить за питанием и оставлять при себе мнение.

Похожий совет получают и Близнецы: делайте паузу перед тем, как что-то сказать. «Инициатива в вашем случае может быть наказуема», — предупреждает Черемисина. Им, как и Водолеям, нужно постараться не разругаться с партнером, даже если кажется, что он игнорирует ваши ценности.

Оптимальным решением для Раков — жить в режиме «автопилот», чтобы не добавлять тревог и задач к существующим. А перед Стрельцами наоборот появятся новые перспективы. «Им получится расставить верные приоритеты, справиться с чрезмерными амбициями», — заключает астропсихолог.