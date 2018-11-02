Городские депутаты согласились сменить наименование кладбища в Барнауле. Что из этого следует?

Депутаты Барнаульской гордумы согласились с предложением комитета по управлению муниципальной собственностью переименовать существующее военно-мемориальное кладбище (часть Власихинского) в воинское. Смена наименования обозначает и изменение правил захоронения: на этой части кладбища будет запрещены семейные захоронения.

Люди резервируют на кладбищах свободные места для семейных (родовых) захоронений — то есть на три-пять человек. А возможности расширить территории кладбищ нет, пояснила Светлана Фоминых, председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула на сессии гордумы.

На военно-мемориальном кладбища семейные захоронения разрешены. А вот на территории воинского кладбища, наоборот, нет. Если изменить наименование, в этой части Власихинского кладбища (той, что называется «Военно-мемориальным») семейные захоронения будут запрещены.

В то же время, как решили депутаты, на воинском кладбище можно будет подзахоронить одного умершего близкого родственника. Например, супругу.

Такие изменения внесли депутаты БГД в существующее «Положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории города Барнаула» на своей сессии 31 октября.

Впрочем, предложения Светланы Фоминых внести изменения поначалу вызвали некоторые споры. В частности, депутат БГД Алексей Маликов («ЕР») предположил, что вводя такие изменения, мы противоречим законодательству.

Алексей Маликов,

депутат БГД ( «Единая Россия»):

В соответствии с федеральным законом каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его волеизъявления. Принимая данные изменения, мы ссылаемся что не хватает участков для захоронения. И не нарушаем ли мы таким образом гарантии, предусмотренные федеральным законом, когда вводим количественное ограничение на подзахоронение умерших родственников?

Но Светлана Фоминых считала, что нарушения нет. Вступать с ней спор депутат не стал. За изменения проголосовали единогласно.