Городской пляж Барнаула могут открыть уже на этой неделе

Городской пляж на острове Помазкин могут открыть уже 5 июля, заявил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев в ходе совещания.

Сейчас там проводят уборку территорию, выравнивают песок. Если паводковая ситуация позволит, пляж откроют уже 5 июля. На сегодняшний день уровень воды в Оби составляет 437 сантиметров.

В Барнауле специалисты нашли 25 опасных мест для купания. На них поставили запрещающие знаки.

Тем временем в Барнауле ожидается дождливая неделя. 5 июля в городе будет пасмурно, с осадками. Температура составит +24 градуса, сообщает сервис «Яндекс.Погода».

В 2023 году городской пляж открыли 3 июля.

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