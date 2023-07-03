В Барнауле открыли городской пляж

Городской пляж на острове Помазкин в Барнауле подготовили к приему отдыхающих, сообщили в городской администрации.

Специалисты обследовали акваторию дна Оби в связи со стабилизацией уровня воды. Также они проанализировали речную воду и песок на территории пляжа.

Кроме того, на пляже обустроили парковки, привели в порядок подъездные дороги и организовали спасательный пост.

Напомним, что пляж должен был открыться в середине июня. Однако начало купального сезона перенесли из-за растущего уровня воды в Оби.

Ранее корреспондент altapress.ru побывал на пляже до открытия и показал, как барнаульцы начали купальный сезон.