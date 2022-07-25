Горожанам расскажут, каким был Барнаул в 1820-е годы и что дожило до наших дней

26 июля известный краевед Данил Дегтярев проведет экскурсию, в которой расскажет, как жил Барнаул в 1820-м году. Анонс он разместил в своих соцсетях.

В том числе Дегтярев расскажет о знаковой фигуре того времени — Петре Фролове.

«Двести лет назад Фролов стал томским губернатором, а за пять лет до того — начальником всех Колывано-Воскресенских заводов. Уроженец алтайской глубинки, он стал самым эффективным управленцем той эпохи. Подчиненные с уважением говорили: «Не боюсь ни огня, ни меча, а боюсь Петра Козьмича», — пишет Дегтряев.

По словам историка, «многое из созданного им служит нам по сей день». Что именно — горожане смогут узнать на экскурсии.

Начало экскурсии в 19:00. Продолжительность — 1,5 часа.

Точка сбора — в сквере между зданием мэрии Барнаула и магазином «Красный», у бюста Цаплину.