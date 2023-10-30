Горожане пожаловались на забитый трамвай в Барнауле

Как сообщили "Черное и Белое Барнаул", вечером 30 октября барнаульский седьмой трамвай был забит людьми.
Очевидец говорит, что ранее такого не видел.
Ранее Барнаул встал в пробках из-за снегопада и аварий.
Седьмой трамвай в Барнауле забит людьми, жители негодуют.
Как сообщили "Черное и Белое Барнаул", вечером 30 октября барнаульский седьмой трамвай был забит людьми.
Очевидец говорит, что ранее такого не видел.
Ранее Барнаул встал в пробках из-за снегопада и аварий.
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