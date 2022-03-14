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Жизнь

Горячая линия 122 в Алтайском крае расширила функционал

Оперативная помощь по номеру 122 в Алтайском крае теперь не будет ограничиваться только вопросами коронавируса, сообщили в краевом правительстве.

Девушка, телефон
Девушка, телефон
СС0

Теперь с помощью горячей линии пациенты с COVID-19 и ОРВИ по-прежнему могут записаться на прием к врачу, но в связи с устойчивым снижением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией операторы будут консультировать и по нековидным вопросам.

С помощью горячей линии 122 жители края могут:

  • вызвать врача на дом,
  • записаться на прием к врачу,
  • задать вопрос об организации медицинской помощи,
  • оставить жалобу,
  • узнать информацию о результатах ПЦР на СOVID-19,
  • записаться на вакцинацию СOVID-19.

Прием заявок осуществляется роботом, который в зависимости от запроса перенаправляет позвонившего на нужного оператора.

Ежедневно на телефон поступает до 1,3 тыс. звонков.

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