Горячая линия 122 в Алтайском крае расширила функционал

Теперь с помощью горячей линии пациенты с COVID-19 и ОРВИ по-прежнему могут записаться на прием к врачу, но в связи с устойчивым снижением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией операторы будут консультировать и по нековидным вопросам.
С помощью горячей линии 122 жители края могут:
- вызвать врача на дом,
- записаться на прием к врачу,
- задать вопрос об организации медицинской помощи,
- оставить жалобу,
- узнать информацию о результатах ПЦР на СOVID-19,
- записаться на вакцинацию СOVID-19.
Прием заявок осуществляется роботом, который в зависимости от запроса перенаправляет позвонившего на нужного оператора.
Ежедневно на телефон поступает до 1,3 тыс. звонков.