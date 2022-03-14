Горячая линия 122 в Алтайском крае расширила функционал

Оперативная помощь по номеру 122 в Алтайском крае теперь не будет ограничиваться только вопросами коронавируса, сообщили в краевом правительстве.

Теперь с помощью горячей линии пациенты с COVID-19 и ОРВИ по-прежнему могут записаться на прием к врачу, но в связи с устойчивым снижением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией операторы будут консультировать и по нековидным вопросам.

С помощью горячей линии 122 жители края могут:

вызвать врача на дом,

записаться на прием к врачу,

задать вопрос об организации медицинской помощи,

оставить жалобу,

узнать информацию о результатах ПЦР на СOVID-19,

записаться на вакцинацию СOVID-19.

Прием заявок осуществляется роботом, который в зависимости от запроса перенаправляет позвонившего на нужного оператора.

Ежедневно на телефон поступает до 1,3 тыс. звонков.