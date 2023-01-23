Горячую линию по вопросам ЖКХ открыли в Алтайском крае

С вопросами оказания жилищно-коммунальных услуг жителей региона приглашают обратиться по телефонам:
Звонки принимают по следующему графику:
- Понедельник-четверг — с 9:00 до 17:00,
- Пятница — с 9:00 до 12:45,
- Выходные — суббота, воскресенье.
Перерыв на обед обед — с 12:45 до 13:15.
Ранее алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на рост тарифов ЖКХ. Особое внимание уделили вопросу начисления платы за услуги ЖКХ в ноябре 2022 года — с учетом ранее (до 1 декабря) действовавших тарифов.
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