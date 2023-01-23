23 января
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Жизнь

Горячую линию по вопросам ЖКХ открыли в Алтайском крае

Роспотребнадзор по Алтайскому краю открыл горячую линию по вопросам ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девушка с телефоном.
Девушка с телефоном.
Источник: fizkes_shutterstock2.

С вопросами оказания жилищно-коммунальных услуг жителей региона приглашают обратиться по телефонам: 8 (3852) 66-54-27 и 8 (3852) 24-99-59.

Звонки принимают по следующему графику:

  • Понедельник-четверг — с 9:00 до 17:00,
  • Пятница — с 9:00 до 12:45,
  • Выходные — суббота, воскресенье.

Перерыв на обед обед — с 12:45 до 13:15.

Ранее алтайская прокуратура начала проверку после жалоб на рост тарифов ЖКХ. Особое внимание уделили вопросу начисления платы за услуги ЖКХ в ноябре 2022 года — с учетом ранее (до 1 декабря) действовавших тарифов.

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