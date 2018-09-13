Госдума поддержала введение уголовных штрафов за увольнение людей предпенсионного возраста

«За» проголосовали 370 депутатов, 12 были против.
Под предпенсионным возрастом понимается тот, который наступает за пять лет до пенсии по старости.
Из пояснительной записки к законопроекту:
В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан РФ возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста.
Как отметила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, предлагаемые меры аналогичны статье 145 УК РФ «Необоснованный отказ в приёме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трёх лет».
Голикова привела статистические данные 2017 года, согласно которым по статье 145 УК РФ было зафиксировано 2 тысячи обращений в трудовую инспекцию, по 1,3 тысячи из них приняли решения об ответственности работодателей.
Напомним, 19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе, в том числе о повышении возраста выхода на пенсию: для женщин — до 63 лет, для мужчин — до 65.
29 августа с телеобращением выступил президент Владимир Путин, он предложил установить пенсионный возраст для женщин 60 лет, для мужчин — 65 лет. Он также предложил:
- повысить с 2019 года пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста в два раза,
- ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей,
- сохранить льготы по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста.