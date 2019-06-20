Госдума проверит практику наказаний за наркотики и фальсификацию доказательств

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проанализировать применение «наркотической» статьи 228 и статьи 303 о фальсификации доказательств УК РФ. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Поручение должны выполнить руководитель думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В ближайшее время они встретятся с представителями МВД, СКР, Национального антинаркотического комитета и Генпрокуратуры.

«Речь будет идти об усилении ответственности за фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», — сказал Пискарев. По его словам, это необходимо для того, чтобы «соблюдался главный принцип правосудия — каждый, кто совершил преступление, должен быть наказан, при этом ни одно невиновное лицо не должно понести уголовного наказания».

Поводом для этих действий стало задержание и обвинение в покушении на сбыт наркотиков спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Сам журналист утверждал, что обнаруженные у него наркотики ему подкинули. Через несколько дней все обвинения с Голунова сняли. Задержавших журналиста сотрудников полиции отстранили от работы, а позднее уволили двух генералов МВД. Сейчас ситуацией занимается СКР.

Ранее altapress.ru писал о деле бухгалтера из Барнаула, которую обвинили в многомиллионном мошенничестве. Следователя полиции, который вел расследование, осудили за взяточничество и фальсификацию доказательств по ее уголовному делу (ст. 303 УК РФ). Однако вину с бухгалтера при этом не сняли, материалы даже не стали отправлять на дополнительную проверку.