Бухгалтер из Барнаула сидит в колонии по делу с фальшивыми доказательствами

Бухгалтер из Барнаула Ольга Хворостинина сидит в шипуновской колонии по обвинению в многомиллионных мошенничествах. Ее фактический муж Александр Бауман считает, что женщину оговорили, а ее уголовное дело — результат фальсификации доказательств бывшим следователем краевого МВД Владимиром Шматовым.

Поддельные показания и участие Надвоцкого

В марте 2019 года краевой суд приговорил экс-подполковника МВД, бывшего следователя краевого ГСУ Владимира Шматова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и выплате штрафа в 2 млн 900 тысяч рублей за получение взятки в 10 тысяч долларов США и фальсификацию доказательств по уголовному делу Ольги Хворостининой.

Подделкой признали показания одной из свидетельниц. Районный и краевой суды пришли к выводу, что вторую страницу ее допроса, включая подпись, следователь изготовил самостоятельно. Факт этот вскрылся, когда свидетельница увидела протокол своего допроса на заседании по делу Хворостининой. Женщина сразу же заявила суду, что таких показаний не давала, а подпись на листе сделана другим человеком.

Владимир Шматов , бывший следователь ГСУ ГУ МВД по Алтайскому краю. Предоставлено А. Бауманом.

«Искусственно были созданы доказательства виновности в совершении тяжкого преступления», — заявили тогда в краевом СКР. Однако потерпевшей по этому делу признали не осужденную, а свидетельницу. Ни Ольге Хворостининой, ни Александру Бауману ничего не известно о том, что органы СКР проверяли другие материалы уголовного дела.

Александр Бауман,

муж осужденной:

Я думаю, им не нужно было оправдывать мою жену. Им нужно было посадить следователя, а что там еще могло быть сфальсифицировано, никого не волновало. А между тем под следствием находится еще один человек, приложивший руку к делу Ольги — Вадим Надвоцкий. Он вел оперативное сопровождение и направлял материалы проверок в другие органы МВД.

Вадим Надвоцкий. 22.мвд.рф

Дело о «фиктивной расписке»

В 2013 году Ольге Хворостининой пришлось со скандалом уйти с работы в страховой компании. После этого бухгалтер обратилась в суд с гражданским иском о взыскании займа в 30 млн рублей и процентов на общую сумму 197 млн рублей с директора этой фирмы. Главным доказательством стала расписка.

Александр Бауман,

муж осужденной:

Мы заняли ему деньги, а он обещал либо вернуть их, либо отдать нам долю в бизнесе. Потом по личным причинам они с Ольгой рассорились, и про возврат займа он посоветовал забыть. Районный суд нас поддержал. Расписку дважды отправляли на экспертизу в лаборатории Минюста, которая подтвердила и подлинность подписи, и тот факт, что поставил он ее после того, как был напечатан текст. А вот краевой суд отменил это решение и встал на сторону должника, посчитав, что передачи денег не было.

Параллельно с гражданским процессом началось уголовное расследование: 30 июля 2014 года директор страховой компании обратился к прокурору края Якову Хорошеву с заявлением о том, что Ольга Хворостинина вымогает у него деньги на основании фиктивной расписки. Через два дня следователь Шматов уже возбудил уголовное дело. О том, что против нее ведется следствие, бухгалтер узнала незадолго до передачи материалов в суд.

Показания директора страховой компании. Предоставлено А. Бауманом. Показания директора страховой компании. Предоставлено А. Бауманом.

Расписку подвергли новым экспертизам. При этом следователь знал о том, что в рамках гражданского дела документ уже исследовали эксперты Минюста из Барнаула и Новосибирска. Но поскольку директор страховой компании заявил, что расписку не подписывал, и обвинил Хворостинину в попытке «рейдерского захвата» его фирм, пришлось проводить новое исследование.

Эксперты, изучившие документ в рамках уголовного дела, дали прямо противоположные заключения. Чтобы устранить противоречия, суд назначил повторное исследование подписи. Новые специалисты не смогли дать однозначный ответ, кому принадлежит подпись, и когда она сделана.

В результате суд встал на сторону обвинения. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 350 тыс. рублей за попытку мошенничества и фальсификацию доказательств.

Полиция , наручники. СС0

Десять лет следствия

В марте 2018 года Ольгу Хворостинину осудили за растрату и несколько эпизодов мошенничества — всего через полмесяца после вынесения приговора по расписке. Бухгалтера признали виновной в хищении денег нескольких компаний, где она работала в разное время, в том числе все той же страховой компании, а также в хищении бензина и отчислений в пользу ПФР.

Общая сумма похищенного за 8 эпизодов преступлений составила более 11,5 млн рублей. Женщину приговорили к 6 годам колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. рублей. Кроме того, ее обязали возместить ущерб трем организациям в сумме 3 млн 306 тыс. рублей.

Это уголовное дело расследовали с 2008 года. Адвокат бухгалтера Виталий Толкачев отмечал, что сроки следствия неоднократно продляли, в том числе с нарушениями. В 2011 году дело закрывали из-за истечения сроков давности привлечения к ответственности. В 2015 году следствие возобновили и передали дело Владимиру Шматову, который и довел его до суда. Защитник Хворостининой жаловался в Верховный суд РФ на необоснованное продление сроков следствия, но его обращение оставили без рассмотрения.

Сведения о прекращении уголовного дела против Ольги Хворостининой. Предоставлено А. Бауманом.

Сама бухгалтер вину не признала и пояснила суду, что «руководители организаций ее оговорили с целью скрыть наличие двойной бухгалтерии, а суммы, выплаченные сотрудникам в качестве „черной“ заработной платы, ей вменили в вину как похищенные». Деньги, по словам Ольги Хворостининой, перечисляли на ее банковскую карту, с которой она их снимала и в дальнейшем рассчитывалась с работниками.

Александр Бауман,

муж осужденной:

Обвинение построено в основном на показаниях директоров компаний и их сотрудников. Все они, я предполагаю, боялись того, что иначе их заставят отвечать за «черную бухгалтерию». На суде многие сотрудники этих компаний признавали, что получали зарплату на руки, некоторые отказались от того, что говорили следствию. Но к их новым показаниям отнеслись критически.

Сторона защиты Хворостининой пыталась доказать, что бухгалтерские документы, которые предоставили потерпевшие, «липовые». Пока шло разбирательство, одной из компаний выписали штраф более чем на 40 млн рублей за нарушения налогового законодательства. Адвокаты пытались обернуть тот факт в пользу бухгалтера, но суд решил, что это не имеет значения.

Индустриальный районный суд Барнаула. altapress.ru

Криминальные связи в Чечне и несуществующий опер

За время следствия Ольга Хворостинина 10 месяцев сидела в СИЗО, а затем еще 11 месяцев провела под домашним арестом. Основанием для помещения в СИЗО стала справка-меморандум, подписанная неким оперуполномоченным УЭБ и ПК ГУ МВД по Алтайскому краю А.И. Грозных. Этот документ гласил, что Ольга Хворостинина имеет связи с криминальными структурами Чечни, поскольку жила там какое-то время, и может использовать их, чтобы расправиться с потерпевшими по уголовным делам.

Александр Бауман,

муж осужденной:

Дело в том, что мы пытались использовать все способы решения проблемы. И нарвались на мошенника, который представился сотрудником ФСБ и предложил помочь нам. В телефонном разговоре с Ольгой он заявил, что может «подогнать» чеченцев, которые займутся ее проблемами. Ее номер к тому времени уже прослушивали, и использовали это, хотя Ольга четко дала понять, что хочет действовать только законными методами.

Справка-меморандум против Ольги Хворостининой. Предоставлено А. Бауманом.

Мошенника в итоге осудили, а Ольгу Хворостинину признали потерпевшей по этому делу. По поводу справки-меморандума женщина написала письмо в СКР Чечни, в котором попросила провести проверку по этим обвинениям.

Чеченские следователи сделали запрос в антикоррупционное управление краевого ГУ МВД. Оттуда пришел ответ о том, что сотрудника по фамилии Грозных у них нет.

Александр Бауман,

муж осужденной:

Я об этом на личном приеме у руководителя краевого СКР Евгения Долгалева говорил. Он при мне позвонил в МВД и попросил выяснить, числится ли там такой сотрудник. Каково же было его удивление, когда такого человека там не оказалось.

Разговор с Евгением Долгалевым Александр записал на диктофон. Altapress.ru прослушал эту запись — она подтверждает факт звонка экс-руководителя краевого Следкома в МВД.

Что дальше?

Александр Бауман намерен добиваться дальнейших проверок по уголовным делам его жены, чтобы ее оправдали.

Александр Бауман,

муж осужденной:

Я просто так это не оставлю. Ей угробили здоровье, пока она была в СИЗО. Она реально чуть не умерла: мне удалось вытащить ее из-под ареста только после того, как ей поставили онкологический диагноз. Лечили ее под домашним арестом, с кровотечением возили на допросы. Во время следствия даже избили.

Будучи уже в колонии, Ольга Хворостинина ездила на судебный процесс над экс-подполковником полиции Шматовым и давала показания. На заседании она спросила под протокол: «Почему потерпевшей по этому делу проходит свидетель, а не я?» Сотрудники прокуратуры заявили, что «не готовы ответить на этот вопрос».

С учетом уже отбытого наказания и пересчета дней, проведенных в СИЗО, Ольге Хворостининой осталось сидеть еще два года. Ее прошение об УДО суд не удовлетворил — в колонии женщине дали отрицательную характеристику.

В УФСИН по Алтайскому краю сообщили, что сотрудники ИК-6 указали в характеристике «объективные сведения относительно имеющихся у осужденной взысканий, ее отношения к труду и погашения задолженности по исполнительным листам, а также порядка отбывания наказания и соблюдения установленных законом требований».

Даже если Ольге Хворостининой не удастся выйти на свободу досрочно, она и ее муж рассчитывают добиться хотя бы на компенсации морального вреда и наказания для людей, которых они винят в ее злоключениях.