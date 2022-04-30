30 апреля
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Жизнь

Государство профинансирует переход частных домов с угольного отопления на газ и электричество

Минприроды России разработало проект постановления, которое вводит новые цели предоставления регионам межбюджетных трансфертов для снижения объемов выбросов в атмосферный воздух. Из федерального бюджета будет профинансирован перевод частных домов с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное.

Газопровод.
Газопровод.
altairegion22.ru

«Проектом постановления правила дополнены направлениями, связанными с переводом частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое или комбинированное, включая приобретение, установку, монтаж внутридомового газового, электрического или комбинированного оборудования, приборов учета, систем отопления, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения», — передает ТАСС текст проекта.

Помимо этого финансирование будет направлено на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъекта РФ или муниципальной собственности. Речь идет именно о тех объектах, которые необходимы для перевода частных домовладений на электрическое отопление.

Также средства будут направлены на компенсацию части стоимости поставляемой в дома электроэнергии. Вдобавок, проектом предполагается рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, а доля выбросов от которых составляет не менее 5% от совокупного годового объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по поселению или городскому округу.

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