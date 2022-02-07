«Государство задолжало ветеранам». Фракция социалистов в Госдуме внесла законопроект, направленный на улучшение социального обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий

«Нынешний закон „О ветеранах“ нарушает права многих ветеранов боевых действий. Почему решили, что квартиры от государства могут получить только те, кто встал в очередь до 1 января 2005 года? Как быть остальным? Считаю, что временная граница установлена несправедливо. Наша фракция предлагает изменить законодательство так, чтобы все инвалиды и ветераны боевых действий могли получать социальное жилье без каких-либо ограничений», — поясняет депутат Государственной Думы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
Также справедливороссы предлагают изменить порядок индексации денежной выплаты, которую получают инвалиды и ветераны боевых действий. «Размер индексации должен на один процент опережать темпы роста потребительских цен. Мы предлагаем проводить ее один раз в год — с 1 февраля каждого календарного года. Стоимость продуктов и товаров первой необходимость постоянно растет, рубль обесценивается. В связи с этим необходимо изменить порядок индексации денежной выплаты», — считает депутат.
Кроме того, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает назначить ветеранам боевых действий страховую пенсию досрочно: мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет. При условии, что их страховой стаж составляет не менее 25 и 20 лет соответственно.
«Наша партия уделяет особое внимание вопросам улучшения социальной поддержки инвалидов и ветеранов боевых действий. Такие предложения есть в партийной предвыборной программе. Государство задолжало ветеранам. Мы намерены это исправить. Надеемся, что депутаты поддержат законопроект», — подытожил Александр Терентьев.