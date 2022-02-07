«Государство задолжало ветеранам». Фракция социалистов в Госдуме внесла законопроект, направленный на улучшение социального обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий

В России проживает около 1,5 миллиона ветеранов боевых действий. В федеральном законе «О ветеранах» прописано, что они имеют равные права на получение жилья от государства. Однако эта норма зачастую нарушается. Так, например, правом получить квартиру обладают только те ветераны, которые встали в очередь на получение социального жилья до 1 января 2005 года. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ намерена устранить этот пробел в законодательстве. Законопроект, направленный на улучшение социального обеспечения инвалидов и ветеранов боевых действий, уже внесен фракцией социалистов в Государственную Думу.

«Нынешний закон „О ветеранах“ нарушает права многих ветеранов боевых действий. Почему решили, что квартиры от государства могут получить только те, кто встал в очередь до 1 января 2005 года? Как быть остальным? Считаю, что временная граница установлена несправедливо. Наша фракция предлагает изменить законодательство так, чтобы все инвалиды и ветераны боевых действий могли получать социальное жилье без каких-либо ограничений», — поясняет депутат Государственной Думы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

Также справедливороссы предлагают изменить порядок индексации денежной выплаты, которую получают инвалиды и ветераны боевых действий. «Размер индексации должен на один процент опережать темпы роста потребительских цен. Мы предлагаем проводить ее один раз в год — с 1 февраля каждого календарного года. Стоимость продуктов и товаров первой необходимость постоянно растет, рубль обесценивается. В связи с этим необходимо изменить порядок индексации денежной выплаты», — считает депутат.

Кроме того, Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ предлагает назначить ветеранам боевых действий страховую пенсию досрочно: мужчинам — с 55 лет, женщинам — с 50 лет. При условии, что их страховой стаж составляет не менее 25 и 20 лет соответственно.