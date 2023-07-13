13 июля
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Жизнь

Готовятся ли в России к новой мобилизации и с какими болезнями не призовут в армию

Минобороны опубликовало 12 июля проект приказа со списком болезней, с которыми не возьмут в армию даже во время мобилизации. В связи с этим люди начали подозревать, что в ближайшее время могут объявить новую волну мобилизации. Подробности рассказывает altapress.ru.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

В первую очередь документ касается призывников с категорией здоровья «В» (ограниченно годные). По закону такой гражданин освобождается от призыва в армию, но может быть вызван на военные сборы или призван в случае объявления военного конфликта, сообщает "Фонтанка.ру".

Минобороны подготовило список болезней, с которыми граждане не смогут быть призваны или заключить контракт с ВС РФ в период военного положения или мобилизации.

В списке обозначены такие болезни, как:

  • ВИЧ, гепатит В, гепатит С;
  • Все формы активного туберкулеза органов дыхания;
  • Ограниченный туберкулез позвоночника, костей и мочеполовых органов;
  • Некоторые злокачественные новообразования;
  • Сахарный диабет I типа;
  • Психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;
  • Эпилепсия;
  • Инсульты и их последствия;
  • Гипертоническая болезнь II стадии;
  • Бронхиальная астма средней степени тяжести;
  • Отсутствие конечностей.

Всего в документе перечислено 26 заболеваний.

Ранее altapress.ru рассказывал, что такое военное положение, и что будет, если его введут в России.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Будет ли мобилизация?

На данный момент сообщается, что новой волны мобилизации не планируется.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране проходит плановый набор военнослужащих на контракт. Также продолжают формировать воинские соединения и части, в том числе резерв. Проводится подготовка военнослужащих.

"Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет", - подчеркнул Картаполов.

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