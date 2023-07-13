Готовятся ли в России к новой мобилизации и с какими болезнями не призовут в армию

Минобороны опубликовал о 12 июля проект приказа со списком болезней, с которыми не возьмут в армию даже во время мобилизации. В связи с этим люди начали подозревать, что в ближайшее время могут объявить новую волну мобилизации. Подробности рассказывает altapress.ru.

В первую очередь документ касается призывников с категорией здоровья «В» (ограниченно годные). По закону такой гражданин освобождается от призыва в армию, но может быть вызван на военные сборы или призван в случае объявления военного конфликта, сообщает "Фонтанка.ру".

Минобороны подготовило список болезней, с которыми граждане не смогут быть призваны или заключить контракт с ВС РФ в период военного положения или мобилизации.

В списке обозначены такие болезни, как: ВИЧ, гепатит В, гепатит С;

Все формы активного туберкулеза органов дыхания;

Ограниченный туберкулез позвоночника, костей и мочеполовых органов;

Некоторые злокачественные новообразования;

Сахарный диабет I типа;

Психические расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ;

Эпилепсия;

Инсульты и их последствия;

Гипертоническая болезнь II стадии;

Бронхиальная астма средней степени тяжести;

Отсутствие конечностей.

Всего в документе перечислено 26 заболеваний.

Ранее altapress.ru рассказывал, что такое военное положение, и что будет, если его введут в России.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Будет ли мобилизация?

На данный момент сообщается, что новой волны мобилизации не планируется.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в стране проходит плановый набор военнослужащих на контракт. Также продолжают формировать воинские соединения и части, в том числе резерв. Проводится подготовка военнослужащих.