Град размером с крупную вишню прошел в Алтайском крае

О произошедшем сообщили местные жители. По их словам, размер осадков примерно равен величине крупной вишни.
Ранее первый в 2024 году град застал жителей Алтая врасплох.
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На Новичихинский район обрушился град, сообщает "В Курсе 22".
О произошедшем сообщили местные жители. По их словам, размер осадков примерно равен величине крупной вишни.
Ранее первый в 2024 году град застал жителей Алтая врасплох.
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