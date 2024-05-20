Сегодня, 20 мая, на в Новосибирске выпал сильный град.
Сильнее всего досталось жителям Новосибирской области и пригорода. Оттуда очевидцы присылают фото.
Также в городе затопило улицы. Машины плавают по дорогам.
Сильнейшие осадки в виде града прошли в Сибири.
«АСТ-54»
Град образуется чаще всего при сильных грозах, когда атмосфера нестабильна и наблюдаются резкие перепады температур. Это приводит к образованию мощных кучево-дождевых облаков, внутри которых создаются условия для формирования града.
Ранее сообщалось, что Катунь разбушевалась: уровень воды в реке резко повысился.
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