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Жизнь

Трое тайских грибников отправились в лес и нашли там загадочную скульптуру

Трое мужчин из Таиланда пошли в лес за грибами и обнаружили каменную скульптуру, которая оказалась древним изваянием матери Будды VI века. Об этом пишет тайская газета Nation.

Известно, что статую матери Будды обнаружили на горе Кхао Крачиао в районе Нон Дин Даенг провинции Бури Рам. Один из местных жителей, Прамул Конгкраток, рассказал, что он давно живет в этих местах, но не знал о существовании такой находки. Мужчина назвал это открытие благословением.

Статуя могла быть создана во времена расцвета королевства Дваравати, которое находилось недалеко от границы с Камбоджей. Однако профессор истории искусств факультета археологии Университета Силпакорн Чедха Тингсанчали предположила, что находка может быть датирована более поздним периодом. Ученый считает, что автор изваяния мог подражать древнему искусству.

Ожидается, что местный департамент изящных искусств отправит на место команду специалистов для установления точного происхождения скульптуры.

Ранее сообщалось, что неожиданная находка в пачке чипсов ввела в заблуждение пользователей сети.

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