Гроб с телом королевы Елизаветы вывезли из замка, где она скончалась

Гроб покрыт королевским штандартом Шотландии, а также венком из цветов и растений, которые были собраны на территории поместья и которые любила королева — флоксы, георгины, луговик, белый вереск. пишет ТАСС.
Во время последнего пути миллионы подданных смогут проститься со своей королевой. Также последние почести отдадут главы местных советов и церквей.
По прибытии в столицу Шотландии гроб поместят на ночь в тронный зал Холирудского дворца.
На следующий день в соборе Святого Эгидия пройдет церковная служба. После чего члены королевской семьи проведут ночь у гроба в траурном бдении по традиции, которую называют Бдением принцев.
Похоронят королеву 19 сентября.
Ранее altapress.ru писал, как еще в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы.