12 сентября
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Жизнь

Гроб с телом королевы Елизаветы вывезли из замка, где она скончалась

Тело Елизаветы II в похоронном кортеже вывезли из замка Балморал, где королева скончалась 8 августа. Катафалк проедет 170 км до Холирудского дворца в Эдинбурге. Дорога займет около пяти часов.

Королева Елизавета.
Королева Елизавета.
pixabay.com/

Гроб покрыт королевским штандартом Шотландии, а также венком из цветов и растений, которые были собраны на территории поместья и которые любила королева — флоксы, георгины, луговик, белый вереск. пишет ТАСС.

Во время последнего пути миллионы подданных смогут проститься со своей королевой. Также последние почести отдадут главы местных советов и церквей.

По прибытии в столицу Шотландии гроб поместят на ночь в тронный зал Холирудского дворца.

На следующий день в соборе Святого Эгидия пройдет церковная служба. После чего члены королевской семьи проведут ночь у гроба в траурном бдении по традиции, которую называют Бдением принцев.

Похоронят королеву 19 сентября.

Ранее altapress.ru писал, как еще в 2017 году в Букингемском дворце разработали план действий на случай смерти королевы.

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