Грозы принялись за старое: число лесных пожаров растет в Сибири

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, на арендованных участках было пять пожаров, на незакрепленных территориях — восемь.
«По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях в четырех районах. Версией возникновения одного пожара в Качугском районе рассматривается нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем».
При этом от гроз возникло пять природных пожаров, уточнили в правительстве области.
Напомним, накануне в СМИ рассказали о группе высокопоставленных чиновников, которых поймали за поджогами леса в Иркутской области. СК организовал доследственную проверку.
Ранее суд обязал власти Иркутской области восстановить леса после пожаров и незаконных рубок.