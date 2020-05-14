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Жизнь

Грозы принялись за старое: число лесных пожаров растет в Сибири

В Иркутской области за минувшие сутки выявили около 10 новых природных пожаров, сообщает региональное правительство.

Лесные пожары.
Лесные пожары.
СС0

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, на арендованных участках было пять пожаров, на незакрепленных территориях — восемь.

«По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях в четырех районах. Версией возникновения одного пожара в Качугском районе рассматривается нарушение правил противопожарной безопасности лесозаготовителем».

При этом от гроз возникло пять природных пожаров, уточнили в правительстве области.

Напомним, накануне в СМИ рассказали о группе высокопоставленных чиновников, которых поймали за поджогами леса в Иркутской области. СК организовал доследственную проверку.

Ранее суд обязал власти Иркутской области восстановить леса после пожаров и незаконных рубок.

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