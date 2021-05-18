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Жизнь

Губернатор Алтайского края выбрался в поля

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко съездил в Косихинский район, чтобы посмотреть на ход посевной кампании, передает пресс-служба регионального правительства.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Антон Червяков / altairegion22.ru

На 18 мая яровой сев превысил 2 млн га (44%). Из них больше половины — это зерновые и зернобобовые культуры. Подсолнечник посеяли на площади 610 тыс. га (85%), лен масличный занимает 130 тыс. га (70%), рапс — 120 тыс. га (75%).

Сахарная свекла занимает более 23 тыс. га. По словам губернатора, площадь ее посевов увеличили на 10%.

В крае складывается дефицит почвенной влаги, отметили аграрии.

«Сегодня сельхозтоваропроизводители, фермерское движение Алтайского края умеют и готовы работать в самых сложных условиях. Конечно, хочется надеяться, что они будут оптимальными», — прокомментировал Томенко.

В целом посевная площадь в хозяйствах края в этом сезоне на уровне прошлого года — 5,2 млн га.

Еще Виктор Томенко заехал к успешному фермеру Владимиру Устинову, посмотрел объекты, возведенные на производственной базе в последние годы.

«А на отстающие поля? И им помочь?» — пишут под постом о поездке в Instagram губернатора жители Алтайского края.

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