Губернатор Алтайского края выбрался в поля

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко съездил в Косихинский район, чтобы посмотреть на ход посевной кампании, передает пресс-служба регионального правительства.

На 18 мая яровой сев превысил 2 млн га (44%). Из них больше половины — это зерновые и зернобобовые культуры. Подсолнечник посеяли на площади 610 тыс. га (85%), лен масличный занимает 130 тыс. га (70%), рапс — 120 тыс. га (75%).

Сахарная свекла занимает более 23 тыс. га. По словам губернатора, площадь ее посевов увеличили на 10%.

В крае складывается дефицит почвенной влаги, отметили аграрии.

«Сегодня сельхозтоваропроизводители, фермерское движение Алтайского края умеют и готовы работать в самых сложных условиях. Конечно, хочется надеяться, что они будут оптимальными», — прокомментировал Томенко.

В целом посевная площадь в хозяйствах края в этом сезоне на уровне прошлого года — 5,2 млн га.

Еще Виктор Томенко заехал к успешному фермеру Владимиру Устинову, посмотрел объекты, возведенные на производственной базе в последние годы.