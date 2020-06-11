Губернатор напугал глав районов, рассказав им «страшные истории» про воду и пыль

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о решении двух проблем, с которыми к нему лично обратились жители, пишет « Газета Кемерова ».

В обоих случаях, как подчеркнул Цивилев, встречи с жителями произошли в ходе рабочих объездов Яшкинского и Топкинского районов.

По его словам, он, скорее всего, не узнал бы о проблемах без личных встреч с людьми. А это значит, что общением с жителями территорий не должны пренебрегать и главы районов.

«Всем главам настоятельно рекомендую почаще выходить из своих кабинетов и как можно больше общаться с жителями. Обращаюсь сейчас ко всем руководителям районов», — резюмировал губернатор.

В противном случае, отметил глава Кузбасса, «общаться с вами буду я, и вам это может не понравиться».

Сергей Цивилев. ako.ru

Что касается самих историй, то в первом случае к Цивилеву обратилась жительница села Поломошное. Она рассказала о дороге без асфальта и постоянной пыли от машин, которой вынуждена дышать много лет. Губернатор передал вопрос ниже.

«Напомнил об этом главе Яшкинского района. Евгений Михайлович доложил, что дорога строится, показал фотографии. Фотоотчет — это хорошо, но решил получить подтверждение у самой Натальи Александровны. Позвонил ей по телефону: узнала, слегка удивилась звонку, но обрадовала, что дорожники отлично справляются. Пока дело не доведут до конца, ситуацию не оставлю. Либо приеду сам чуть позже, либо снова наберу по телефону», — припугнул губернатор.

Второй случай касается закрытого детского сада «Огонек»: у здания начала протекать крыша, учреждение закрыли, детей распределили. Родители попросили вернуть их детских сад. Губернатор также спустил вопрос главе района.