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11 июня 13°C
Жизнь

Губернатор напугал глав районов, рассказав им «страшные истории» про воду и пыль

Глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал о решении двух проблем, с которыми к нему лично обратились жители, пишет «Газета Кемерова».

Страх.
Страх.
СС0

В обоих случаях, как подчеркнул Цивилев, встречи с жителями произошли в ходе рабочих объездов Яшкинского и Топкинского районов.

По его словам, он, скорее всего, не узнал бы о проблемах без личных встреч с людьми. А это значит, что общением с жителями территорий не должны пренебрегать и главы районов.

«Всем главам настоятельно рекомендую почаще выходить из своих кабинетов и как можно больше общаться с жителями. Обращаюсь сейчас ко всем руководителям районов», — резюмировал губернатор.

В противном случае, отметил глава Кузбасса, «общаться с вами буду я, и вам это может не понравиться».

Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев.
ako.ru

Что касается самих историй, то в первом случае к Цивилеву обратилась жительница села Поломошное. Она рассказала о дороге без асфальта и постоянной пыли от машин, которой вынуждена дышать много лет. Губернатор передал вопрос ниже.

«Напомнил об этом главе Яшкинского района. Евгений Михайлович доложил, что дорога строится, показал фотографии. Фотоотчет — это хорошо, но решил получить подтверждение у самой Натальи Александровны. Позвонил ей по телефону: узнала, слегка удивилась звонку, но обрадовала, что дорожники отлично справляются. Пока дело не доведут до конца, ситуацию не оставлю. Либо приеду сам чуть позже, либо снова наберу по телефону», — припугнул губернатор.

Второй случай касается закрытого детского сада «Огонек»: у здания начала протекать крыша, учреждение закрыли, детей распределили. Родители попросили вернуть их детских сад. Губернатор также спустил вопрос главе района.

«Сергей Фролов доложил, что работа началась, уже в следующем месяце закончат. Решил проверить, позвонил директору детсада — слова главы подтвердила, скоро ребята вернутся в комфортные условия», — отметил Цивилев.

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