Губернатор предупредил: четвертая волна COVID-19 осенью может начаться в Новосибирске

Травников напомнил, что вторая волна заражений коронавирусом началась в регионе в сентябре 2020 года после возвращения с отдыха на работу и учебу.

Также он подчеркнул, что вирус меняется, и в третью волну стало больше болеть молодых людей и детей.

«Исходя из всех предпосылок, готовимся, что осенью четвертая волна возможна. Здесь я всех призываю к этому готовиться, не расслабляться», — предупредил губернатор в эфире «Радио России Новосибирск».

По его словам, в области не планируют введение новых ограничений в ближайшее время, однако действует запрет на массовые мероприятия.

При этом учебный год начнется в очном формате, в том числе пройдут торжественные линейки на открытом воздухе.

«Если только увидим ухудшение обстановки, вполне возможно, мы будем принимать какие-то дополнительные решения, но на данный момент основная задача — вакцинироваться», — напомнил Травников.

Ранее сообщали, что за две недели до школы ковид на Алтае заразил на 48% больше детей, чем в середине лета.