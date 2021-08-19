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Жизнь

Губернатор предупредил: четвертая волна COVID-19 осенью может начаться в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, ориентируясь на вторую волну ковида, назвал время наступления четвертой, сообщает «Коммерсант».

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.
http://ведомостинсо.рф/

Травников напомнил, что вторая волна заражений коронавирусом началась в регионе в сентябре 2020 года после возвращения с отдыха на работу и учебу.

Также он подчеркнул, что вирус меняется, и в третью волну стало больше болеть молодых людей и детей.

«Исходя из всех предпосылок, готовимся, что осенью четвертая волна возможна. Здесь я всех призываю к этому готовиться, не расслабляться», — предупредил губернатор в эфире «Радио России Новосибирск».

По его словам, в области не планируют введение новых ограничений в ближайшее время, однако действует запрет на массовые мероприятия.

При этом учебный год начнется в очном формате, в том числе пройдут торжественные линейки на открытом воздухе.

«Если только увидим ухудшение обстановки, вполне возможно, мы будем принимать какие-то дополнительные решения, но на данный момент основная задача — вакцинироваться», — напомнил Травников.

Ранее сообщали, что за две недели до школы ковид на Алтае заразил на 48% больше детей, чем в середине лета.

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