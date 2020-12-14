Губернатор пригрозил уволить чиновников за развеселые вечеринки

Травников подчеркнул, что чиновники должны стать примером для граждан и показать «смиренность».

«Мы две недели назад обсуждали, что очень важно, чтобы в первую очередь мы демонстрировали дисциплинированность и приверженность соблюдению всех вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника», — пригрозил губернатор на оперативном совещании 14 декабря.