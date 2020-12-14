Губернатор пригрозил уволить чиновников за развеселые вечеринки

Травников подчеркнул, что чиновники должны стать примером для граждан и показать «смиренность».
«Мы две недели назад обсуждали, что очень важно, чтобы в первую очередь мы демонстрировали дисциплинированность и приверженность соблюдению всех вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника», — пригрозил губернатор на оперативном совещании 14 декабря.
Он призвал всех «потерпеть» и встретить Новый год в кругу семьи без корпоративов и ночных вечеринок.
Также потребовал пресечь желание некоторых ресторанов и развлекательных учреждений провести подпольные вечеринки несмотря на запреты.
Ранее Травников распорядился лишить премии чиновников областного минкульта, которые без масок пришли на массовое мероприятие.
Кстати, накануне altapress.ru нашел в Барнауле места, где все-таки собираются тайно провести корпоративы.