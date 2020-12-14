Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря -10°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Губернатор пригрозил уволить чиновников за развеселые вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил чиновников о суровом наказании за участие в новогодних вечеринках в период пандемии коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места, где все-таки можно провести корпоратив.
Подпольный пляс. Altapress.ru нашел места, где все-таки можно провести корпоратив.
Кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию".

Травников подчеркнул, что чиновники должны стать примером для граждан и показать «смиренность».

«Мы две недели назад обсуждали, что очень важно, чтобы в первую очередь мы демонстрировали дисциплинированность и приверженность соблюдению всех вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника», — пригрозил губернатор на оперативном совещании 14 декабря.

Он призвал всех «потерпеть» и встретить Новый год в кругу семьи без корпоративов и ночных вечеринок.

Также потребовал пресечь желание некоторых ресторанов и развлекательных учреждений провести подпольные вечеринки несмотря на запреты.

Ранее Травников распорядился лишить премии чиновников областного минкульта, которые без масок пришли на массовое мероприятие.

Кстати, накануне altapress.ru нашел в Барнауле места, где все-таки собираются тайно провести корпоративы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость