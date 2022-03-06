Губернатор Томенко рассказал про парня, получившего 10 тыс. кг молока «от каждой коровы»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил в своем Instagram про жителя региона Сергея Кошелева, вошедшего в клуб лучших животноводов.

Томенко отметил, что Сергей в свои 29 лет — один из лучших животноводов Алтайского края.

«В каждой профессии есть ориентиры, к которым можно идти годами, упорно работая каждый день, шаг за шагом повышая мастерство. Одну из таких высот Сергей Кошелев взял в 2021 году: с результатом в 10 тысяч килограммов молока от каждой коровы он стал лидером в агрофирме „Гудвил“ Советского района и завоевал право войти в клуб лучших животноводов Алтайского края», — подчеркнул губернатор.

Томенко указал, что в каждом муниципальном районе края проводят отбор претендентов на вступление в этот клуб лучших.

«По итогам прошлого года в списке сильнейших 306 человек. Все они поощряются губернаторской премией за достижения в молочном животноводстве. И все за счет краевого бюджета смогут пройти санаторно-курортное лечение в здравницах Алтайского края», — заверил глава региона.

Ранее в Алтайском крае назвали три предприятия-рекордсмена, в том числе и «Гудвил», где вышли на второе место по продуктивности коров.