Губернатор заявил, что увольнений не избежать, но главное делать это по закону

Бурков подчеркнул, что все увольнения в области должны происходить в соответствии с законом.
«Мы осознаем, что увольнения неизбежны, но важно, чтобы людей увольняли по закону — с выплатой заработной платы», — сказал глава региона.
Также он посоветовал сообщать в минтруд, если есть основания для наказания работодателей. По его словам, тема увольнений очень болезненная и трудовая инспекция работает по этому вопросу.
Не менее сложная обстановка и в Алтайском крае. Накануне губернатор Виктор Томенко провел рабочее совещание по обеспечению экономической устойчивости и помощи бизнесу, в ходе которого отметил, что «какие-то потери возможны».
Напомним, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, сколько миллионов россиян станут безработными из-за коронавируса.