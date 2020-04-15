Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Губернатор заявил, что увольнений не избежать, но главное делать это по закону

Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил, что увольнений в регионе не избежать и призвал граждан сообщать о всех незаконных решениях, пишет Om1.ru.

Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
Каждый десятый россиянин уверен в своем увольнении.
cdn2.dinu.ir.

Бурков подчеркнул, что все увольнения в области должны происходить в соответствии с законом.

«Мы осознаем, что увольнения неизбежны, но важно, чтобы людей увольняли по закону — с выплатой заработной платы», — сказал глава региона.

Также он посоветовал сообщать в минтруд, если есть основания для наказания работодателей. По его словам, тема увольнений очень болезненная и трудовая инспекция работает по этому вопросу.

Не менее сложная обстановка и в Алтайском крае. Накануне губернатор Виктор Томенко провел рабочее совещание по обеспечению экономической устойчивости и помощи бизнесу, в ходе которого отметил, что «какие-то потери возможны».

Напомним, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, сколько миллионов россиян станут безработными из-за коронавируса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость