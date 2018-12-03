Ханука 2018: что за праздник, обычаи и традиции, что нельзя делать

Ханука — еврейский праздник света и свечей. Он продолжается 8 дней: его празднуют ежегодно с 25 числа месяца «кислев» по 2 день месяца «тевет» по еврейскому календарю. Рассказываем, какого числа Ханука в 2018 году, в чем суть этого праздника, что нельзя делать на Хануку и с какими традициями связан это день.