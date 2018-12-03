Ханука 2018: что за праздник, обычаи и традиции, что нельзя делать

Какого числа Ханука в 2018 году?
В 2018 году Хануку начинают праздновать после захода солнца 2 декабря (в еврейском календаре день начинается не в полночь, а после заката). Празднование продолжается по 10 декабря, пишет РИА Новости.
Ханука: история праздника
В 164 году до нашей эры еврейский военачальник Иуда Маккавей смог одержать победу над войсками селевкидского царя Антиоха, под властью которого Иудея находилась несколько лет. Этот правитель ущемлял евреев: он разорил их храмы и поставил там идолов.
После победы нужно было снова освятить Второй иудейский Храм. При этом все масло, необходимое для зажигания меноры (храмового светильника), осквернили враги. Нашелся только один кувшин масла, которого должно было хватить на сутки. Но светильник чудесным образом горел на этом масле 8 дней. Этого времени хватило для изготовления нового масла.
Впоследствии евреи постановили, что время с 25 числа месяца кислев будет временем радости, когда нужно произносить благодарственную молитву — «Галлель».
Ханука 2018: традиции и обычаи праздника
На Хануку в домах зажигают восьмисвечники — ханукальные меноры или «ханукии».
По традиции, ханукию зажигают после захода солнца, между молитвами «Минха» и «Маарив». В первую ночь зажигают только одну, крайнюю свечу светильника. В следующие вечера добавляют по одному огню.
На Хануку принято дарить детям игрушки или деньги. Часть подаренных денег дети обязаны пожертвовать на благотворительность. В дни Хануки готовят картофельные одадьи (латкес) и пончики. Также едят молочные блюда (особенно из сыра).
Обычаи и традиции Хануки предназначены для того, чтобы евреи не забывали о милости, которую им оказал Бог, прославляли его и исполняли заповеди.
Что нельзя делать на Хануку?
С традицией зажигать свечи на Хануку связано несколько запретов.
- Когда зажигаются ханукальные огни, нельзя ничем заниматься, даже есть.
- Нельзя не зажигать огни на Хануку.
- Не принято, чтобы огни на Хануку зажигали женщины.
- Ханукальные огни священны, поэтому использовать их свет для чтения или другой работы запрещено.