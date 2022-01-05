К дню рождения Хаяо Миядзаки. 5 захватывающих мультфильмов знаменитого мультипликатора

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«Унесенные призраками»

Год: 2001.

По сюжету «Унесенных призраками», Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись в дороге, они внезапно попадают в пустынный город. Там их ждет «пир на весь мир».

Родители девочки, не стесняясь, набрасываются на еду и превращаются в свиней (пленников злобной колдуньи Юбабы). Пока не поздно, испуганная Тихиро пытается спасти близких.