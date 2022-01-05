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Жизнь

К дню рождения Хаяо Миядзаки. 5 захватывающих мультфильмов знаменитого мультипликатора

5 января Хаяо Миядзаки — художнику-аниматору из Японии — исполняется 81 год. Altapress.ru собрал самые интересные и известные его мультфильмы, покорившие миллионы поклонников по всему миру.

Афиша концерта аниме-музыки из фильмов Хаяо Миядзаки.
Афиша концерта аниме-музыки из фильмов Хаяо Миядзаки.
СС0.
1
«Мой сосед Тоторо»

Год: 1988.

Сестры Сацуки и Мэй вместе с отцом переезжают в деревенский дом. Однажды они обнаруживают: по соседству с ними живут добродушные тролли — хранители леса во главе с могущественным Тоторо. Он становится верным другом для девочек и помогает им в приключениях.

&quot;Мой сосед Тоторо&quot;.
«Мой сосед Тоторо».
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.
2
«Унесенные призраками»

Год: 2001.

По сюжету «Унесенных призраками», Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись в дороге, они внезапно попадают в пустынный город. Там их ждет «пир на весь мир».

Родители девочки, не стесняясь, набрасываются на еду и превращаются в свиней (пленников злобной колдуньи Юбабы). Пока не поздно, испуганная Тихиро пытается спасти близких.

&quot;Унесенные призраками&quot;.
«Унесенные призраками».
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.
3
«Ходячий замок»

Год: 2004.

Беспринципная ведьма заточает 18-летнюю Софи в тело старухи, и та бежит подальше из города. На глаза некогда прекрасной девушке попадается замок на «ногах», в котором она знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером.

&quot;Ходячий замок&quot;.
«Ходячий замок».
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.
4
«Рыбка Поньо на утесе»

Год: 2008.

Любознательная рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за людьми. По стечению обстоятельств она застревает в банке, и волны выбрасывают ее на берег.
Поньо подбирает пятилетний Сосукэ, и теперь рыбка мечтает об одном — стать человеком.

&quot;Рыбка Поньо на утесе&quot;.
«Рыбка Поньо на утесе».
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.
5
«Ветер крепчает»

Год: 2013.

Дзиро — мальчик, который мечтает о небе. Но есть загвоздка: пилотом ему не стать из-за близорукости.

Юный мечтатель не сдается. Он старается придумать идеальный самолет и становится одним из лучших в мире авиаконструкторов. На долгом и трудном пути он встречает любовь, переживает войны и Великое землетрясение в Японии.

&quot;Ветер крепчает&quot;.
«Ветер крепчает».
Кадр из мультфильма Хаяо Миядзаки.
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