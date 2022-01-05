К дню рождения Хаяо Миядзаки. 5 захватывающих мультфильмов знаменитого мультипликатора

Год: 1988.
Сестры Сацуки и Мэй вместе с отцом переезжают в деревенский дом. Однажды они обнаруживают: по соседству с ними живут добродушные тролли — хранители леса во главе с могущественным Тоторо. Он становится верным другом для девочек и помогает им в приключениях.
Год: 2001.
По сюжету «Унесенных призраками», Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись в дороге, они внезапно попадают в пустынный город. Там их ждет «пир на весь мир».
Родители девочки, не стесняясь, набрасываются на еду и превращаются в свиней (пленников злобной колдуньи Юбабы). Пока не поздно, испуганная Тихиро пытается спасти близких.
Год: 2004.
Беспринципная ведьма заточает 18-летнюю Софи в тело старухи, и та бежит подальше из города. На глаза некогда прекрасной девушке попадается замок на «ногах», в котором она знакомится с волшебником Хаулом и демоном Кальцифером.
Год: 2008.
Любознательная рыбка Поньо — дочь колдуна и морской богини — уплывает из дома, чтобы понаблюдать за людьми. По стечению обстоятельств она застревает в банке, и волны выбрасывают ее на берег.
Поньо подбирает пятилетний Сосукэ, и теперь рыбка мечтает об одном — стать человеком.
Год: 2013.
Дзиро — мальчик, который мечтает о небе. Но есть загвоздка: пилотом ему не стать из-за близорукости.
Юный мечтатель не сдается. Он старается придумать идеальный самолет и становится одним из лучших в мире авиаконструкторов. На долгом и трудном пути он встречает любовь, переживает войны и Великое землетрясение в Японии.