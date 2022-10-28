28 октября
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Жизнь

Хэллоуин: инструкция по созданию праздничного настроения

Во всем мире 31 октября отмечают самый таинственный и мистический праздник — Хэллоуин. Он зародился во времена древних кельтов Ирландии и Шотландии, широко распространился по Западной Европе и Америке, а до России дошел только в конце 90-х — начале нулевых. Разбираемся в правилах и традициях Хэллоуина.

Тыква. Хэллоуин.
Тыква. Хэллоуин.
СС0

1. Первое и самое важное — антураж, особая атмосфера, которая создается с помощью мистических декораций. Украсьте дом «паутиной» из бинта или гирляндами с летучими мышами. Их легко сделать самостоятельно. Свет в квартире лучше оставить приглушенным.

гирлянда.
гирлянда.
СС0

2. Какой же Хэллоуин без тыквы? Символ праздника лучше приобрести средних размеров. Аккуратно отрежьте «крышечку», извлеките мякоть. Затем сформируйте глаза и устрашающую улыбку. Внутрь поставьте свечу в подсвечнике. Если в доме дети, свечу разумнее заменить на фонарик.

3. Если вы встречаете Хэллоуин компанией, рекомендуем совместный просмотр атмосферных фильмов («Охотники за приведениями», «Дракула») или мультфильмов («Семейка Адамс», «Труп невесты»).

4. В качестве угощений купите мармелад в виде клыков или червяков или приготовьте печенье в форме чудищ или монстров. Из бананов получаются отличные привидения, а напитки можно подобрать кроваво красные.

Страх. Ужасы
Страх. Ужасы
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5. Подготовку настроения лучше начать заблаговременно — например, с книг. Наш выбор — «Вий» Гоголя, «Колыбельная» Чака Паланика, «Всадник без головы» Майн Рида.

6. Традиционно на Хэллоуин принято наряжаться в костюмы и ходить от дома к дому, выпрашивая сладости. В России соседи могут не оценить вашей инициативы, а вот обменяться сладкими подарками с близкими вам никто не мешает.

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